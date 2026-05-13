Putin dobio dozvolu parlamenta na napadne bilo koju državu na svijetu

Usvojen zakon po kom Putin može da naredi napad na bilo koju državu na svijetu.

Ruski parlament je danas na sjednici usvojio zakon po kom predsjednik Rusije Vladimir Putin može da naredi napad na bilo koju državu na svijetu, piše "Politico". Prema tom zakonu, Rusija će moći legalno da šalje vojsku u inostranstvo kako bi zaštitila svoje građane koji su uhapšeni, pod istragom, izvedeni pred sud ili zlostavljani na bilo koji način od strane stranih država.

"Zapadno pravosuđe se pretvorilo u represivnu mašinu za suzbijanje odluka koje se ne slažu sa onima koje su nametnuli evropski zvaničnici. U ovim okolnostima je važno učiniti sve da zaštitimo naše građane u inostranstvu", rekao je predsjednik Državne dume Vjačeslav Volodin.

Putin sada ima dvije nedelje da potpiše ovaj zakon. Očekuje se da će ga svakako potpisati.