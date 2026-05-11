Za jačanje saradnje Srpske i Rusije: Karan uručio Grigorjevu Orden zastave RS

Predsjednik RS Siniša Karan uručio je predsjedniku Komiteta za spoljne poslove Vlade Sankt Peterburga Jevgeniju Grigorjevu Orden zastave RS sa zlatnim vijencem za naročite zasluge za razvijanje prijateljskih odnosa i svestrane saradnje Srpske i Rusije.

Izvor: RTRS

Ovaj orden je, povodom Vidovdana, Grigorjevu dodijelio tadašnji predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik 28. juna 2025. godine.

Karan je čestitao Grigorjevu na zasluženom priznanju koje mu je dodijeljeno za njegov doprinos dvadesetogodišnjoj saradnji Sankt Peterburga i Republike Srpske.

"Skoro će 20 godina te uspješne saradnje čije temelje ste postavili Vi i predsjednik Dodik", rekao je Karan.

On je izrazio nadu da će ovo biti podstrek za još jaču saradnju u budućnosti.

"Hvala Vam za sve što ste učinili za Republiku Srpsku i njene građane. Ovo je potvrda trajne saradnje Republike Srpske i Rusije i srpskog i ruskog naroda", rekao je Karan.

Grigorjev je rekao da je ovo velika čast za njega, ali da ovo odlikovanje nije samo njegovo, već i Vlade Sankt Peterburga koja posvećuje veliki pažnju saradnji sa Srpskom.

"Zajedno gledamo prema budućnosti. Zahvalni smo vam na vašoj pomoći, jer činiti i raditi djela moguće je samo zajednički. Susjedne zemlja bi trebalo da obrate pažnju na ovo naše partnerstvo. Pobjeda će biti naša", poručio je Grigorjev.

Uručenju Ordena u Palati Republike prisustvovali su, između ostalih, predsjednik Milorad Dodik i i ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov.

(Srna)