Karan nakon sastanka sa Putinom: "Rusija razumije efekte djelovanja Kristijana Šmita"

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan obratio se nakon sastanka sa Vladimirom Putinom.

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je da Ruska Federacija potpuno razumije efekte djelovanja "nelegalnog Kristijana Šmita i da će djelovati da se u Savjetu bezbjednosti eliminiše njegovo djelovanje i posljedice toga".

Karan je naveo da je na sastanku sa predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom i njegovim saradnicima akcentirana aktualna političku situaciju u BiH u vezi sa narušavanjem Dejtonskog mirovnog sporozuma.

On je dodao da su domaćini potvrdili svoj principijalan stav za dosljednu primjenu Dejtonskog mirovnog sporozuma posebno nakon intervencije Šmita, koji je napravio veliki nered i praktično do kraja pokušao urušiti taj sporozum, posebno udarom na legalno izabranog predsjednika Milorada Dodika, kao i urušavanje izborne volje.

"Oni to potpuno razumiju", rekao je Karan novinarima iz Republike Srpske poslije sastanka u Moskvi.

On je naveo da su konstatovali da je odnos Republike Srpske i Rusije prijateljski i bratski odnos, kao i strateški i da je Ruska Federacija najvažniji međunarodni partner.

Dodao je da su se tokom sastanka posebno osvrnili na sve projekte između Ruske Federacije i Republike Srpske u velikom broju oblasti.

Konstatovano je, kaže, da postoje snažni projekti koji se već realizuju u oblasti poljoprivrede.

"Otvorili smo veliki broj projekata koje realizujemo i koje treba da nastavimo i razvijamo u oblasti energetike, što je jako važno danas", rekao je Karan.

Karan je istakao da je Putin potpuno u toku sa svim projektima koji se trenutno realizuju.

"Pokušaćemo sa njima da razvijemo i neke naše kapacitete u oblasti civilne zaštite, borbe protiv požara i nekih drugih sličnih izazova. Ovo je samo još jedno potvrda dobre saradnje, nastavlja se, ona se jača i čini nam se da je dobila i novi neki zamah koji će dodatno biti vidljiv na korist naših građana Republike", zaključio je Karan.