Karan predložio Džerarda Selmana za predsjednika Ustavnog suda RS

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan predložio je Džerarda Selmana iz reda bošnjačkog naroda za predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske.
Ustavni sud Republike Srpske je na 28. januara, jednoglasno zauzeo stav da se u cijelosti podrži prijedlog Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) BiH, odnosno, da se da pozitivno mišljenje za predloženog kandidata, navodi se u obrazloženju predsjednika Republike Srpske.
Selman trenutno obavlja funkciju predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske.
Karan je predložio i Ljubomira Ožegovića za sudiju Ustavnog suda Republike Srpske iz reda srpskog naroda, navodi se u skupštinskim materijalima.
O ovim prijedlozima Narodna skupština Republike Srpske izjasniće se 19. maja na redovnoj sjednici.