logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Karan predložio Džerarda Selmana za predsjednika Ustavnog suda RS

Karan predložio Džerarda Selmana za predsjednika Ustavnog suda RS

Autor N.D. Izvor SRNA
0

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan predložio je Džerarda Selmana iz reda bošnjačkog naroda za predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske.

7.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Ustavni sud Republike Srpske je na 28. januara, jednoglasno zauzeo stav da se u cijelosti podrži prijedlog Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) BiH, odnosno, da se da pozitivno mišljenje za predloženog kandidata, navodi se u obrazloženju predsjednika Republike Srpske.

Selman trenutno obavlja funkciju predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske.

Karan je predložio i Ljubomira Ožegovića za sudiju Ustavnog suda Republike Srpske iz reda srpskog naroda, navodi se u skupštinskim materijalima.

O ovim prijedlozima Narodna skupština Republike Srpske izjasniće se 19. maja na redovnoj sjednici.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ustavni sud RS Siniša Karan

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ