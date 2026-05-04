Ustavni sud RS: Nema povrede vitalnog nacionalnog interesa u Rezoluciji o zabrani veličanja NDH

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
Ustavni sud RS donio je odluku da zahtjev klubova Bošnjaka i Hrvata u Vijeću naroda nije prihvatljiv, jer Rezolucija o osudi veličanja ideologije NDH ne sadrži norme opšteg karaktera.

Ustavni sud Republike Srpske ocijenio je danas da je neprihvatljiv zahtjev klubova Bošnjaka i Hrvata u Vijeću naroda Srpske za utvrđivanje postojanja vitalnog nacionalnog interesa u Rezoluciji o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola NDH i ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbola.

Iz Ustavnog suda Republike Srpske je saopšeno da `s obzirom na sadržinu i Formu osporenih akata, kao i pitanja koja se njima tretiraju, proizlazi da ovi akti ne sadrže norme opšteg karaktera, niti da se njima na opšti način uređuju neki odnosi`.

"Imajući u vidu da se osporenim aktima ukazuje na konkretno stanje i probleme u društvu, utvrđuje politika koju treba sprovoditi u određenoj oblasti i daju smjernice, te predviđaju mjere za njeno sprovođenje, Rezolucija i njeni zaključci ni po sadržini, ni po formi, nemaju karakter opštih pravnih akata", piše u saopštenju.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je u martu Rezoluciju o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola NDH i ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbola.

