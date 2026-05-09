Na Crvenom trgu u Moskvi održana je Parada pobjede, u čast 81. godišnjice pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. Paradi je prisustvovala i delegacija Republike Srpske.
Nakon održane vojne parade na Crvenom trgu, položeno je cvijeće na Grob neznanog junaka.
Cvijeće su položili i predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić i lider SNSD-a Milorad Dodik.
Dodik, Karan i Stevandić na Paradi pobjede: Ovo je spisak lidera koji su danas bili u Moskvi
Ko je sve prisustvovao Paradi pobjede u Moskvi?
Ceremoniji su prisustvovali lideri Bjelorusije, Kazahstana, Uzbekistana, Abhazije, Laosa, Malezije, Republike Srpske i Južne Osetije .
Podsjetimo, tokom parade Vladimir Putin je održao govor. Sama paradna povorka održana je bez teške vojne tehnike. Rusko Ministarstvo odbrane je obrazložilo ovu odluku pozivajući se na "trenutnu operativnu situaciju".
Parada u Moskvi je podsjećanje na Veliki otadžbinski rat i veliku žrtvu koju je sovjetski narod podnio tokom Drugog svjetskog rata.
Dan pobjede nad fašizmom obeležava se u znak sjećanja na 9. maj 1945. godine, kada je kapitulacijom nacističke Njemačke okončan Drugi svetski rat u Evropi.
Za Ruse ovo je jedan od najvažnijih istorijskih datuma. Stradalo je oko 27 miliona ljudi, a milioni su ostali invalidi.
