Dodik, Karan i Stevandić na Paradi pobjede: Ovo je spisak lidera koji su danas bili u Moskvi

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Na Crvenom trgu u Moskvi održana je Parada pobjede, a ceremoniji je prisustvovala i delegacija Republike Srpske.

ko je od svjetskih lidera bio na paradi pobjede 2026. Izvor: Комсомольская Правда/youtube

Na Crvenom trgu u Moskvi održana je Parada pobjede, u čast 81. godišnjice pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. Paradi je prisustvovala i delegacija Republike Srpske.

Nakon održane vojne parade na Crvenom trgu, položeno je cvijeće na Grob neznanog junaka.

Cvijeće su položili i predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić i lider SNSD-a Milorad Dodik.

Ko je sve prisustvovao Paradi pobjede u Moskvi?

Ceremoniji su prisustvovali lideri Bjelorusije, Kazahstana, Uzbekistana, Abhazije, Laosa, Malezije, Republike Srpske i Južne Osetije .

Podsjetimo, tokom parade Vladimir Putin je održao govor. Sama paradna povorka održana je bez teške vojne tehnike. Rusko Ministarstvo odbrane je obrazložilo ovu odluku pozivajući se na "trenutnu operativnu situaciju".

Parada u Moskvi je podsjećanje na Veliki otadžbinski rat i veliku žrtvu koju je sovjetski narod podnio tokom Drugog svjetskog rata.

Dan pobjede nad fašizmom obeležava se u znak sjećanja na 9. maj 1945. godine, kada je kapitulacijom nacističke Njemačke okončan Drugi svetski rat u Evropi.

Za Ruse ovo je jedan od najvažnijih istorijskih datuma. Stradalo je oko 27 miliona ljudi, a milioni su ostali invalidi.

Dan pobjede nad fašizmom Moskva Siniša Karan Nenad Stevandić Milorad Dodik

