"Moramo da završimo rat": Zelenski tvrdi da je Putin spreman za pregovore

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija prvi put pokazala spremnost za "prave pregovore", ali je upozorio da Moskva i dalje nastavlja intenzivne napade na frontu.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je tokom obraćanja 10. maja rekao da je Ukrajina dugo bila spremna za pregovore i da sada treba pronaći konkretan format dijaloga.

"Sada sam Putin kaže da je konačno spreman za prave sastanke. Malo smo ga pogurali, a za sastanke smo se dugo pripremali, tako da sada moramo da pronađemo format. Moramo da završimo ovaj rat i pouzdano garantujemo bezbjednost", rekao je Zelenski.

On je naglasio da pregovori ne smiju samo da zaustave sukob, već i da obezbijede trajne bezbjednosne garancije za Ukrajinu.

Putin poručio da se rat bliži kraju

Nakon parade povodom Dana pobjede 9. maja, ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da se rat u Ukrajini "kreće ka svom kraju", ali nije naveo vremenski okvir.

Putin je ponovio tvrdnje da je povlačenje ruske vojske iz okoline Kijeva 2022. godine uslijedilo na zahtjev francuskog predsjednika Emanuela Makrona, optužujući zapadne "globalističke elite" da su potom odlučile da produže rat.

Govoreći o mogućim pregovorima, Putin i njegov savjetnik Jurij Ušakov naveli su da je slovački premijer Robert Fico prenio interesovanje Zelenskog za razgovore. Moskva je signalizirala spremnost da organizuje sastanak, ali je Putin rekao da bi samit u trećoj zemlji mogao da se održi tek nakon postizanja konačnih dogovora.

Kijev odbija Moskvu kao mjesto pregovora

Ukrajina je odbacila mogućnost da se pregovori održe u Moskvi, što je Kremlj ranije predložio.

Savjetnik ukrajinskog predsjednika Sergej Leščenko izjavio je da su razgovori u ruskoj prijestonici "nemogući", dok je Zelenski poručio da je spreman da se sastane sa Putinom na neutralnoj lokaciji.

Putin upozorio Jermeniju zbog približavanja EU

Tokom konferencije za medije 10. maja, Putin je govorio i o približavanju Jermenije Evropskoj uniji, pozivajući premijera Nikola Pašinjana da organizuje referendum o izboru između EU i Evroazijske ekonomske unije.

Iako je tvrdio da će Moskva podržati ono što je najbolje za jermenski narod, Putin je upozorio na "ukrajinski scenario", tvrdeći da je sukob počeo zbog težnji Kijeva ka EU.

Da li Rusija poštuje primirje?

Zelenski je rekao da Ukrajina dva dana nije izvodila dalekometne napade jer Rusija nije pokretala masovne udare, ali je naglasio da na liniji fronta nije bilo stvarnog zatišja.

"U oblastima blizu fronta nije bilo mira. Rusi nastavljaju napade na mjestima koja su im ključna. Bilo je granatiranja i udara dronovima različitih tipova", rekao je Zelenski.

Prema njegovim riječima, tokom vikenda zabilježeno je više od 150 borbenih operacija, preko 100 granatiranja i skoro 10.000 udara kamikaza-dronovima.

"Ruska vojska na frontu ne poštuje tišinu i ne trudi se previše da to sakrije. Naše jedinice odgovaraju istom mjerom i brane pozicije onako kako je potrebno", dodao je.

Upozorenje Moskvi

Zelenski je poručio da će Ukrajina nastaviti da odgovara na isti način i upozorio da će svaki povratak Rusije velikim napadima izazvati hitan odgovor Kijeva.

"U budućnosti ćemo reagovati istom mjerom, a ako Rusi odluče da se vrate punom obimu rata, posljedice po njih biće trenutne i ozbiljne", rekao je ukrajinski predsjednik.

Razmjena 1.000 za 1.000

Zelenski je potvrdio da su u toku pripreme za veliku razmjenu ratnih zarobljenika po formuli "1.000 za 1.000".

Prema njegovim riječima, SAD su preuzele garancije za sprovođenje dogovora.

"Kontakti sa američkom stranom o garancijama se nastavljaju. Razmjena zarobljenika - hiljadu za hiljadu - priprema se i mora biti sprovedena. Amerikanci su preuzeli te garancije", rekao je Zelenski.

Dodao je da je Ukrajina već predala Rusiji spiskove sa 1.000 ljudi i izrazio očekivanje da će Vašington imati aktivnu ulogu u realizaciji razmjene.

