Rusija je tokom noći izvela žestok raketni i dron napad na više ukrajinskih gradova, u kojem je povrijeđeno najmanje 14 ljudi, dok je Poljska podigla borbene avione radi zaštite svog vazdušnog prostora.
Rusija je tokom noći 25. aprila pokrenula novi veliki napad na Ukrajinu, gađajući više gradova raketama i dronovima, pri čemu je povrijeđeno najmanje 14 ljudi, saopštili su zvaničnici.
Više eksplozija čulo se u gradovima Harkov i Dnjepar oko 3:30 sati po lokalnom vremenu, nakon izvještaja da je Rusija lansirala više balističkih raketa i desetine jurišnih dronova ka različitim regionima zemlje.
Eksplozije su kasnije odjeknule i u Bijeloj Cerkvi, gradu u Kijevskoj oblasti, oko 4:50 sati ujutru.
Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo upozorilo je tokom noći na rojeve ruskih dronova usmjerenih ka više regiona, uključujući i Kijevsku oblast. Vazdušna uzbuna proglašena je širom cijele zemlje oko 3:45 sati zbog prijetnje od balističkih raketa.
U Harkovu je gradonačelnik Ihor Terehov saopštio da je raketa pala u blizini stambene zgrade u gradskom okrugu Ševčenkivski, dodajući da je autobusko stajalište uništeno u napadu.
NATO lovci u akciji! Rusija žestoko napala Ukrajinu, Poljska podigla borbene avione zbog prijetnje
U Dnjepru, fotografije objavljene na društvenim mrežama prikazuju više požara u gradu.
Guverner Dnjepropetrovske oblasti Oleksandr Hanža izjavio je da je pogođena četvorospratna zgrada, kao i neodređeni objekat "industrijske infrastrukture".
Najmanje 14 osoba je povrijeđeno, uključujući i jedno dijete. Nekoliko ljudi je hospitalizovano, dodao je Hanža.
‼️BREAKING || RUSSIAN NIGHT STORM BEGINS OVER ZELENSKY'S UKRAINE— Bloomberg Whistleblower (@bloombergblower)April 25, 2026
A new Russian combined aerial attack appears to be underway tonight, with the first reported blasts already shaking Kharkiv, Dnipro, Zaporizhzhia and parts of Donetsk still under the Ukrainian occupation.
Zvaničnici sumnjaju da se još žrtava nalazi zatrpano ispod ruševina, navodi "Kijev indenpendent".
- Oštećene su zgrade, preduzeća, vozila i jedna prodavnica - napisao je guverner na društvenim mrežama.
Pun obim pričinjene štete nije odmah bio poznat. Manja oštećenja prijavljena su i na jednoj kući u Čerkaskoj oblasti, dok je u Nikolajevskoj oblasti oštećen dalekovod, zbog čega je bez struje ostalo šest naselja.
Kao odgovor na ruski napad na Ukrajinu, poljsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je podiglo poljske i savezničke borbene avione radi zaštite poljskog vazdušnog prostora.
Ruski dron pao u Rumuniju
U Rumuniji su dijelovi drona pronađeni u jugoistočnom gradu Galac nakon noćnog ruskog napada na susjednu Ukrajinu, u kojem su oštećeni električni stub i pomoćna zgrada pored kuće, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Nema žrtava, navodi se u saopštenju ministarstva.
Rumunija, članica NATO-a i Evropske unije, dijeli kopnenu granicu od 650 kilometara sa Ukrajinom i više puta je bila svjedok kršenja svog vazdušnog prostora od strane ruskih dronova, dok Moskva napada ukrajinske luke preko rijeke Dunav.
Iako su fragmenti dronova često padali na teritoriju Rumunije i ranije, u ovom slučaju je prvi put zabilježena i materijalna šteta na imovini.
Dva borbena aviona Jurofajter Tajfun, dio britanske misije vazdušnog nadzora u Rumuniji, podignuta su radi praćenja vazdušne prijetnje, što je standardna procedura. Stanovnici susjednog područja Tulče takođe su upozoreni da se sklone.
(Mondo.rs)