NATO lovci u akciji! Rusija žestoko napala Ukrajinu, Poljska podigla borbene avione zbog prijetnje

Izvor: Ilia YEFIMOVICH / AFP / Profimedia

Rusija je tokom noći 25. aprila pokrenula novi veliki napad na Ukrajinu, gađajući više gradova raketama i dronovima, pri čemu je povrijeđeno najmanje 14 ljudi, saopštili su zvaničnici.

Više eksplozija čulo se u gradovima Harkov i Dnjepar oko 3:30 sati po lokalnom vremenu, nakon izvještaja da je Rusija lansirala više balističkih raketa i desetine jurišnih dronova ka različitim regionima zemlje.

Eksplozije su kasnije odjeknule i u Bijeloj Cerkvi, gradu u Kijevskoj oblasti, oko 4:50 sati ujutru.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo upozorilo je tokom noći na rojeve ruskih dronova usmjerenih ka više regiona, uključujući i Kijevsku oblast. Vazdušna uzbuna proglašena je širom cijele zemlje oko 3:45 sati zbog prijetnje od balističkih raketa.

U Harkovu je gradonačelnik Ihor Terehov saopštio da je raketa pala u blizini stambene zgrade u gradskom okrugu Ševčenkivski, dodajući da je autobusko stajalište uništeno u napadu.

U Dnjepru, fotografije objavljene na društvenim mrežama prikazuju više požara u gradu.

Guverner Dnjepropetrovske oblasti Oleksandr Hanža izjavio je da je pogođena četvorospratna zgrada, kao i neodređeni objekat "industrijske infrastrukture".

Najmanje 14 osoba je povrijeđeno, uključujući i jedno dijete. Nekoliko ljudi je hospitalizovano, dodao je Hanža.

‼️BREAKING || RUSSIAN NIGHT STORM BEGINS OVER ZELENSKY'S UKRAINE

A new Russian combined aerial attack appears to be underway tonight, with the first reported blasts already shaking Kharkiv, Dnipro, Zaporizhzhia and parts of Donetsk still under the Ukrainian occupation.



The…pic.twitter.com/J2W2zpjjbF — Bloomberg Whistleblower (@bloombergblower)April 25, 2026

Zvaničnici sumnjaju da se još žrtava nalazi zatrpano ispod ruševina, navodi "Kijev indenpendent".

- Oštećene su zgrade, preduzeća, vozila i jedna prodavnica - napisao je guverner na društvenim mrežama.

Pun obim pričinjene štete nije odmah bio poznat. Manja oštećenja prijavljena su i na jednoj kući u Čerkaskoj oblasti, dok je u Nikolajevskoj oblasti oštećen dalekovod, zbog čega je bez struje ostalo šest naselja.

Kao odgovor na ruski napad na Ukrajinu, poljsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je podiglo poljske i savezničke borbene avione radi zaštite poljskog vazdušnog prostora.

Ruski dron pao u Rumuniju

U Rumuniji su dijelovi drona pronađeni u jugoistočnom gradu Galac nakon noćnog ruskog napada na susjednu Ukrajinu, u kojem su oštećeni električni stub i pomoćna zgrada pored kuće, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Nema žrtava, navodi se u saopštenju ministarstva.

Rumunija, članica NATO-a i Evropske unije, dijeli kopnenu granicu od 650 kilometara sa Ukrajinom i više puta je bila svjedok kršenja svog vazdušnog prostora od strane ruskih dronova, dok Moskva napada ukrajinske luke preko rijeke Dunav.

Iako su fragmenti dronova često padali na teritoriju Rumunije i ranije, u ovom slučaju je prvi put zabilježena i materijalna šteta na imovini.

Dva borbena aviona Jurofajter Tajfun, dio britanske misije vazdušnog nadzora u Rumuniji, podignuta su radi praćenja vazdušne prijetnje, što je standardna procedura. Stanovnici susjednog područja Tulče takođe su upozoreni da se sklone.

(Mondo.rs)