Vašington popustio pod pritiskom: SAD ponovo suspendovale sankcije na rusku naftu

Vašington je po treći put suspendovao sankcije na rusku naftu kako bi spriječio skok cijena.

Američka vlada donijela je odluku o produženju dozvole za kupovinu sankcionisane ruske nafte za još mjesec dana, potvrđeno je u dokumentu Ministarstva finansija SAD-a. Ova odluka dolazi u trenutku kada Bijela kuća pokušava obuzdati skok cijena energenata na globalnom tržištu.

Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) izdala je novu dozvolu prema kojoj se ruska nafta i naftni proizvodi, utovareni na tankere do 17. aprila, mogu kupovati sve do 16. maja. Ovo je već treći put da Vašington suspenduje sankcije na ruske energente od početka sukoba na Bliskom istoku.

Iz ove dozvole su striktno izuzete transakcije sa Iranom, Kubom i Sjevernom Korejom.

Pritisak Azije i zaokret u Bijeloj kući

Ovaj potez Vašingtona uslijedio je nakon snažnog pritiska azijskih država koje se suočavaju sa ozbiljnim poremećajima u snabdijevanju zbog situacije u Ormuskom moreuzu i sukoba na Bliskom istoku.

Zanimljivo je da je odluka o produženju dozvole došla kao iznenađenje, s obzirom na to da je samo dva dana ranije američki ministar finansija Skot Besent tvrdio da Vašington neće obnavljati dozvole za rusku naftu, niti izdavati nove za iransku naftu.