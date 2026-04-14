Rusija se oglasila o Peteru Mađaru: "Sačekajmo da se formira nova vlada u Mađarskoj"

Rusija se oglasila o Peteru Mađaru: "Sačekajmo da se formira nova vlada u Mađarskoj"

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
Portparol Kremlja se oglasio o Peteru Mađaru i odnosima Rusije i Mađarske.

Rusija se oglasila o Peteru Mađaru Izvor: AP/Alexei Druzhinin/Sputnik, Kremlin Pool/Szilard Koszticsak/EPA

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov oglasio se danas o budućem premijeru Mađarske Peteru Mađaru nakon poraza Viktora Orbana na parlamentarnim izborima koji su održani u nedjelju 12. aprila, prenosi "Sputnjik". Peskov je naglasio da je Rusija spremna za pragmatične dijaloge sa Mađarskom pod uslovom da je i druga strana (nova mađarska vlada, prim. aut.) spremna na to.

"Za sada, sa zadovoljstvom možemo da primijetimo, koliko razumemo, spremnost za pragmatični dijalog. U ovom slučaju, imamo obostranu spremnost", započeo je Peskov.

Potom se osvrnuo na izjavu Petera Mađara koji je nakon pobede izjavio da je spreman da se odazove na poziv za sastanak ruskog predsjednika Vladimira Putina. Međutim, Mađar je naglasio da ne planira on prvi da pozove Putina.

"Nakon pobjede na izborima, gospodin Mađar je davao brojne izjave i držao brojne konferencije za novinare. Sačekajmo da se u Mađarskoj formira nova vlada.

Sačekajmo prve konkretne korake. A onda ćemo se voditi konkretnim koracima nove mađarske vlade", dodao je Peskov.

Da podsjetimo, stranka “Tisa” Petera Mađara ubedljivo je pobijedila na parlamentarnim izborima u Mađarskoj. Viktor Orban prelazi u opoziciju poslije 16 godina na vlasti.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

