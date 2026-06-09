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Sutra sastanak radne grupe u vezi sa boravkom vozača u Šengen zoni

Sutra sastanak radne grupe u vezi sa boravkom vozača u Šengen zoni

Autor Haris Krhalić
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U Sarajevu će se održati sastanak Radne grupe pod predsjedavanjem Edina Forte u vezi sa pitanjem boravka bosanskohercegovačkih vozača u Šengen zoni.

Sastanak u Sarajevu: Kako riješiti problem boravka bh. vozača u Šengen zoni? Izvor: Srna/Milorad Milešević

U Sarajevu će sutra biti održan sastanak Radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Šengen zoni, najavljeno je iz Ministarstva trasporta i komunikacija u Savjetu ministara.

Radnu grupu čine predstavnici Savjeta ministara, Spoljnotrgovinske komore BiH, Privredne komore Republike Srpske, Privredne komore Federacije BiH (FBiH) i Konzorcijuma "Logistika".

Sastanku će predsjedavati ministar trasporta i komunikacija u Savjetu ministara Edin Forto.

U radu skupa će se dodatno uključiti predstavnici Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, Direkcije za evropske integracije BiH, Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Granične policije BiH te Privredne komore Brčko distrikta BiH, koji su u sastav Radne grupe imenovani odlukom Savjeta ministara.

Sastanak će biti održan u 13.30 časova u zgradi zajedničkih institucija, dok su izjave planirane od 14.30 časova.

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prevoznici šengen Edin Forto

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