Sutra sastanak radne grupe u vezi sa boravkom vozača u Šengen zoni

U Sarajevu će se održati sastanak Radne grupe pod predsjedavanjem Edina Forte u vezi sa pitanjem boravka bosanskohercegovačkih vozača u Šengen zoni.

Izvor: Srna/Milorad Milešević

U Sarajevu će sutra biti održan sastanak Radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Šengen zoni, najavljeno je iz Ministarstva trasporta i komunikacija u Savjetu ministara.

Radnu grupu čine predstavnici Savjeta ministara, Spoljnotrgovinske komore BiH, Privredne komore Republike Srpske, Privredne komore Federacije BiH (FBiH) i Konzorcijuma "Logistika".

Sastanku će predsjedavati ministar trasporta i komunikacija u Savjetu ministara Edin Forto.

U radu skupa će se dodatno uključiti predstavnici Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, Direkcije za evropske integracije BiH, Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Granične policije BiH te Privredne komore Brčko distrikta BiH, koji su u sastav Radne grupe imenovani odlukom Savjeta ministara.

Sastanak će biti održan u 13.30 časova u zgradi zajedničkih institucija, dok su izjave planirane od 14.30 časova.