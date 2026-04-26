logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prevoznici pred kolapsom: Vozači u BiH izgube i do 205 sati godišnje

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Konzorcijum Logistika Bosne i Hercegovine upozorio je da ključni zahtjevi transportnog sektora i dalje nisu riješeni, uprkos višegodišnjim apelima nadležnim institucijama.

Prevoznici u BiH pred kolapsom Izvor: Srna/Milorad Milešević

Kako navode, nijedan od 16 konkretnih prijedloga za rasterećenje poslovanja nije implementiran, što dodatno pogoršava stanje u sektoru.

Prema podacima Konzorcijuma, operativni pokazatelji su alarmantni – vozači u prosjeku godišnje gube i do 205 sati čekajući na granicama, dok administrativne procedure postaju sve složenije, a troškovi poslovanja kontinuirano rastu. Poseban problem, ističu, predstavlja širok spektar fiskalnih i parafiskalnih opterećenja, koji nadilazi pitanje samih trošarina i akciza na gorivo.

Među ključnim zahtjevima prevoznika nalaze se povrat dijela trošarina po uzoru na praksu Evropske unije, efikasniji sistem povrata PDV-a u inostranstvu, smanjenje parafiskalnih nameta, digitalizacija dokumentacije, kao i uvođenje tzv. “zelenih traka” na graničnim prelazima radi bržeg protoka robe.

Iz Konzorcijuma upozoravaju da izostanak reakcije institucija dovodi do sve češćeg izmještanja poslovanja domaćih transportnih kompanija u zemlje Evropske unije. Navode da bi već u avgustu moglo doći do kulminacije ovog trenda, uz dodatni rast troškova i smanjenje konkurentnosti domaćih prevoznika.

Istovremeno, za septembar su najavljene koordinisane aktivnosti velikih evropskih transportnih asocijacija u Italiji, Velikoj Britaniji i Njemačkoj, što, kako ističu, potvrđuje da je riječ o širem sistemskom problemu.

Konzorcijum posebno zamjera činjenicu da nije održan nijedan zajednički sastanak Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i entitetskih vlada o stanju u transportnom sektoru, uprkos ozbiljnosti situacije.

“Nećemo prihvatiti da administracija bude pobjednik nad realnim sektorom”, poručuju iz Konzorcijuma, najavljujući pokretanje svih raspoloživih mehanizama djelovanja, uključujući veću transparentnost prema javnosti i detaljnu analizu rada nadležnih institucija.

Ukoliko izostanu konkretni potezi, najavljeno je da bi od 1. septembra mogle uslijediti koordinisane aktivnosti zajedno s partnerima iz Evropske unije, s ciljem zaštite prava na rad i opstanka sektora.

Konzorcijum zaključuje da su hitno potrebne konkretne mjere kako bi se osigurala održivost logističkog sistema i spriječio odlazak domaćih kompanija iz Bosne i Hercegovine.

(Mondo)

Tagovi

prevoznici Konzorcijum Logistika

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ