Prevoznici pred kolapsom: Vozači u BiH izgube i do 205 sati godišnje

Konzorcijum Logistika Bosne i Hercegovine upozorio je da ključni zahtjevi transportnog sektora i dalje nisu riješeni, uprkos višegodišnjim apelima nadležnim institucijama.

Kako navode, nijedan od 16 konkretnih prijedloga za rasterećenje poslovanja nije implementiran, što dodatno pogoršava stanje u sektoru.

Prema podacima Konzorcijuma, operativni pokazatelji su alarmantni – vozači u prosjeku godišnje gube i do 205 sati čekajući na granicama, dok administrativne procedure postaju sve složenije, a troškovi poslovanja kontinuirano rastu. Poseban problem, ističu, predstavlja širok spektar fiskalnih i parafiskalnih opterećenja, koji nadilazi pitanje samih trošarina i akciza na gorivo.

Među ključnim zahtjevima prevoznika nalaze se povrat dijela trošarina po uzoru na praksu Evropske unije, efikasniji sistem povrata PDV-a u inostranstvu, smanjenje parafiskalnih nameta, digitalizacija dokumentacije, kao i uvođenje tzv. “zelenih traka” na graničnim prelazima radi bržeg protoka robe.

Iz Konzorcijuma upozoravaju da izostanak reakcije institucija dovodi do sve češćeg izmještanja poslovanja domaćih transportnih kompanija u zemlje Evropske unije. Navode da bi već u avgustu moglo doći do kulminacije ovog trenda, uz dodatni rast troškova i smanjenje konkurentnosti domaćih prevoznika.

Istovremeno, za septembar su najavljene koordinisane aktivnosti velikih evropskih transportnih asocijacija u Italiji, Velikoj Britaniji i Njemačkoj, što, kako ističu, potvrđuje da je riječ o širem sistemskom problemu.

Konzorcijum posebno zamjera činjenicu da nije održan nijedan zajednički sastanak Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i entitetskih vlada o stanju u transportnom sektoru, uprkos ozbiljnosti situacije.

“Nećemo prihvatiti da administracija bude pobjednik nad realnim sektorom”, poručuju iz Konzorcijuma, najavljujući pokretanje svih raspoloživih mehanizama djelovanja, uključujući veću transparentnost prema javnosti i detaljnu analizu rada nadležnih institucija.

Ukoliko izostanu konkretni potezi, najavljeno je da bi od 1. septembra mogle uslijediti koordinisane aktivnosti zajedno s partnerima iz Evropske unije, s ciljem zaštite prava na rad i opstanka sektora.

Konzorcijum zaključuje da su hitno potrebne konkretne mjere kako bi se osigurala održivost logističkog sistema i spriječio odlazak domaćih kompanija iz Bosne i Hercegovine.

