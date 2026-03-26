Konzorcijum Logistika: "Nikšić ostao nijem na naše pozive, danas odluka o novim koracima"

Predstavnici Konzorcijuma Logistika BiH uputili su oštre kritike domaćim institucijama nakon neuspjelog radnog sastanka u Gradišci, na kojem se od pozvanih visokih zvaničnika pojavio samo predsjednik Vlade RS Savo Minić sa svojim saradnicima.

Izvor: Srna/Milorad Milešević

Iako su pozivi upućeni predsjedavajućoj Vijeća ministara BiH Borjani Krišto i premijeru Federacije BiH Nerminu Nikšiću, uz molbu da se u razgovore uključe i predstavnici Republike Hrvatske, bh. prevoznici su ponovo ostali bez konkretnog dijaloga sa ključnim donosiocima odluka. Predsjedavajuća Krišto je svoj nedolazak opravdala formiranjem radne grupe, dok je premijer Nikšić, prema navodima Konzorcijuma, ostao nijem na poziv, uz poruke preko medija da mu lokacija graničnog prelaza za sastanak ne odgovara.

Situacija u prevozničkom sektoru, koji zapošljava oko 47.000 radnika, dostigla je kritičnu tačku zbog eskalacije problema sa boravkom vozača u šengenskoj zoni i sve učestalijih zabrana ulaska koje izriče Republika Hrvatska.

Iz Konzorcijuma ističu da, dok čekaju sistemska rješenja Evropske komisije najavljena za 2026. godinu, od domaćih vlasti, a posebno od Vašingtona (kao partnera u diplomatskim procesima) i Brisela, očekuju hitno posredovanje kod hrvatskih institucija radi pronalaženja privremenog rješenja. Prevoznici naglašavaju da ignorantski stav većine članova Predsjedništva BiH i resornih ministara, izuzev ministra Edina Forte i Save Minića, direktno ugrožava jedan od stubova državne privrede.

Pored problema sa viznim režimom, prevoznici insistiraju na hitnom rješavanju zahtjeva koji su u isključivoj nadležnosti domaćih institucija. To uključuje povrat akciza na gorivo po uzoru na države regiona, zaključivanje sporazuma sa zemljama EU o povratu PDV-a, te značajne popuste na putarine unutar Bosne i Hercegovine uz smanjenje zadržavanja na terminalima.

Iz Konzorcijuma Logistika BiH poručuju da će nakon sastanka radne grupe u Vijeću ministara održati Plenum, na kojem će odlučiti o daljim koracima i eventualnom pokretanju novih masovnih protesta širom zemlje.