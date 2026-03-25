Stevanović: Nadležni iz BiH ćute o problemima prevoznika, kao što ćute o zaštiti domaće proizvodnje

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović izjavio je da su nadležne instituticije na nivou BiH pasivne i ćute kada je riječ o rješavanju problema domaćih prevoznika, kao što ćute o mjerama zaštite domaće proizvodnje.

"Imam utisak da se oni koji bi to trebalo da rade ni jednog momenta ne osvrću na problem prevoznika koji je vrlo ozbiljan i prijeti da ugrozi funkcionisanje mnogo privrednih subjekata u Republici Srpskoj", rekao je Stevanović.

Ukazao je da svaka blokada graničnih prelaza povlači zastoje i prekide u radu privrednih subjekata koji su vezani za privredu zapadne Evrope.

Stevanović je rekao da su se zvaničnici Republike Srpske odazvali današnjem sastanku koji je sazvao Konzorcijum "Logistika BiH" kako bi pomogli i dali podršku prevoznicima, te apelovali na nadležne da krenu u rješavanje njihovog problema.

"Imamo utisak da nadležne institucije ćute, kao što ćute kada su u pitanju mjere zaštite domaće proizvodnje i kao što ćute o mnogim drugim zahtjevima naših privrednika i građana, u ovom konkretnom slučaju prevoznika", rekao je Stevanović povodom izjave premijera FBiH Nermina Nikšića da "entiteti ne mogu rješavati međudržavna pitanja" kao što je problem prevoznika.

On je naveo da će se odazvati pozivu na sutrašnji sastanak kod ministra komunikacija i transporta u Savjetu ministara Edina Forte, ističući da se na sastanke uvijek treba odazivati ako se očekuju bolja rješenja.

Konzorcijum "Logistika BiH" sazvao je bio za danas sastanak sa nadležnim na entitetskom i nivou BiH kako bi razgovarali o problemima prevoznika s kojima se susreću u Šengen zoni.

Sastanku na koji je sazvan na graničnom prelazu Gradiška odazvali su se premijer Republike Savo Minić i ministar Stevanović.