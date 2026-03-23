Konzorcijum "Logistika BiH" najavljuje smanjenje administrativnih opterećenja od 1. aprila

Od 1. aprila na teritoriji cijele BiH biće uspostavljeno jedinstveno i koordinisano djelovanje Ureda za veterinarstvo BiH i Uprave za indirektno oporezivanje BiH, što će, prema tvrdnjama Konzorcijuma „Logistika BiH“, smanjiti zastoje i administrativna opterećenja.

Izvor: Srna/Milorad Milešević

Konzorcijum Logistika Bosne i Hercegovine danas je pozvao sve institucije BiH, entitetske vlade i vlasti Hrvatske na hitne sastanke i sjednice, sa ciljem rješavanja problema domaćih drumskih prevoznika i logističkog sektora. Prema saopštenju, sektor je blokiran zbog administrativnih prepreka, neravnopravnog statusa u odnosu na inostrane prevoznike i problema sa primjenom pravila 90/180 za profesionalne vozače.

Na sastanku sa predsjednikom Vlade RS dogovoreno je da se svi zahtjevi sektora transporta i logistike prihvataju i operativno rješavaju, ali Konzorcijum traži hitnu sjednicu predstavnika vlada RS, FBiH, Savjeta ministara BiH i Hrvatske, koja bi bila održana u Gradišci. Cilj je uvođenje funkcionalnog i fer režima rada, te rasterećenje poslovanja i očuvanje stabilnosti privrede.

Konzorcijum ističe da trenutno raspolaže sa 1.500 voznih jedinica, a do srijede će taj broj povećati na 4.000, koje će biti usmjerene prema institucijama koje ne budu postupale u skladu sa preuzetim obavezama.

Glavni zahtjevi domaćih prevoznika uključuju:

- Povrat 50% akciza na gorivo i smanjenje troškova poslovanja;

- Uvođenje moratorija na pravilo 90/180 za profesionalne vozače;

- Priznavanje statusa domaćih vozača i prevoznika u EU;

- Digitalizaciju i ubrzanje carinskih i inspekcijskih procedura;

- Podsticaje i subvencije za domaće prevoznike;

- Usklađivanje i jedinstven sistem regulacije rada MKT BiH bez diskriminacije.

Konzorcijum upozorava da dalja odlaganja nisu prihvatljiva i da svaki zastoj predstavlja direktnu odgovornost nadležnih institucija. Saopšteno je da će od 1. aprila 2026. biti uspostavljeno jedinstveno djelovanje Ureda za veterinarstvo i Uprave za indirektno oporezivanje BiH, kako bi se smanjili administrativni zastoji.

U saopštenju se naglašava da borba za pravo na rad i opstanak sektora traje, te da je “vrijeme obećanja završeno, vrijeme realizacije počelo”.