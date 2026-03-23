Bez blokada, ali uz pregovore: Konzorcijum "Logistika BiH" predlaže sastanak u Gradišci uz učešće Hrvatske

Sastanak u Vladi Republike Srpske održan sa predstavnicima Konzorcijuma "Logistika BiH"
Konzorcijum "Logistika BiH" pozvao je Vladu FBiH, Republike Srpske i Savjet ministara BiH da u srijedu održe sastanak na graničnom prelazu Gradiška u 12 časova, uz prijedlog da se uključe i predstavnici Vlade Hrvatske, kazao je Dino Durmić, predstavnik Konzorcijuma "Logistika BiH" nakon sastanka sa Savom Minić, predsjednikom Vlade Republike Srpske.
Durmić je kazao da sastanak u Vladi Srpske bio konstruktivan i pozvao predstavnike vlade FBiH, Srpske i Savjeta ministara da u srijedu održe sastanak.
"Sastanak je bio konstruktivan, radili smo na nekim tehničkim pitanjima gdje se premijer Srpske Savo Minić konkretno angažovao da se neki problemi koji su u njegovoj nadležnosti odmah rješavaju", naveo je Durmić.
Međutim, zaključeno je da su za većinu problema nadležne obje vlade i Savjet ministra.
Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske poručio je da Vlada neće dozvoliti blokiranje granice, ali da razumije inicijativu i prihvata poziv Konzorcijuma Logistika BiH za sastanak u srijedu.
"Gdje god bio sastanak, predstavnici Vlade će doći. Problem se mora riješiti, ne možemo dozvoliti prekid funkcionisanja privrede. Mislim da je bio dobar sastanak, apsolutno razumijem naše prevoznike i idemo u pravcu tog rješavanja", rekao je Minić.
On je poručio i da će se predstavnici SNSD-a na svim nivoima uključiti u rješavanje ovog problema i da imaju i prijedlog da se blokira status ulaska u EU dok se ne riješi problem prevoznika.
Podsjetimo, iako je za danas, 23. marta, na graničnim prelazima u BiH ponovo bio najavljen protest prevoznika zbog, između ostalog, ograničenja boravka profesionalnim vozačima u zemljama Šengena, Vlada Republike Srpske sinoć je, na telefonskoj sjednici, zatražila od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske da preduzme sve aktivnosti i mjere kako bi se spriječili najavljeni protesti i blokada.
