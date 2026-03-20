Blokada granica u ponedjeljak: Prevoznici iz BiH izlaze na masovne proteste zbog neprovođenja mjera

Prevoznici iz Bosne i Hercegovine najavili su da će u ponedjeljak, 23. marta, od sedam časova započeti proteste na svim graničnim prelazima, zbog neprovođenja ključnih mjera za drumsku transportnu industriju, uprkos brojnim obećanjima vlasti.

Izvor: Srna/Milorad Milešević

Koordinator Konzorcijuma „Logistika“ Marko Ivanović izjavio je da prevoznici prilikom protesta neće dozvoljavati prolazak cisterni sa gorivom preko granice, a razmatra se i mogućnost blokade željezničkih terminala za preuzimanje goriva.

Ivanović je naglasio da protesti imaju cilj da se prekine prevoz robe preko granice kako bi se ukazalo na ozbiljnost situacije, ali da neće biti blokiran putnički saobraćaj, vozila hitne pomoći, vatrogasna vozila i transport lijekova i bolničke opreme.

Ivanović je dodao da još nije odlučeno da li će se prevoznici odazvati Minićevom pozivu za sastanak u ponedjeljak, 23. marta, u Vladi Republike Srpske, kako bi se, u svjetlu sve složenije energetske situacije, pokušalo naći zajedničko rješenje za normalno funkcionisanje privrede i egzistenciju prevoznika.

Konzorcijum Logistika BiH podsjeća da su dosadašnji pokušaji rješavanja problema ograničenja 90/180 dana boravka profesionalnih vozača iz BiH u zemljama Šengenskog sporazuma propali, zbog čega je juče upućen treći i konačni poziv za protest. Prevoznici traže pravo na nesmetano obavljanje međunarodnog transporta, jasno definisan status profesionalnih vozača i amnestiju svih do sada izrečenih zabrana ulaska.

Konzorcijum je ranije iznio i paket zahtjeva za hitnu implementaciju, uključujući povrat akciza na gorivo, smanjenje troškova infrastrukture, digitalizaciju carinskog sistema, uvođenje „zelenih koridora“ za vozila i standardizaciju procedura na granicama, kako bi sektor mogao normalno funkcionisati u skladu sa evropskim standardima.

„Vrijeme obećanja je završeno. Vrijeme odgovornosti je počelo. Svaki dalji zastoj smatramo direktnom odgovornošću institucija i nadležnih lica“, navode iz Konzorcijuma, dodajući da će sve dokumentovati i javno prezentovati domaćoj i međunarodnoj javnosti.

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da je svjestan složene situacije i predložio da se u ponedjeljak, 23. marta, u Vladi održi sastanak sa predstavnicima Konzorcijuma „Logistika BiH“.

Minić je istakao da je cilj zajedničkog rješenja koje bi obezbijedilo redovno funkcionisanje privrede i egzistenciju prevoznika, te da se u rješavanje problema uključe sve relevantne institucije u RS, Federaciji BiH i Savjetu ministara.