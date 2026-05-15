Korak bliže rješenju problema vozača: Hrvatska mijenja pravila boravka

Sabor Hrvatske usvojio zakon koji omogućava posebne vize za vozače.

Hrvatski sabor usvojio je danas novi Zakon o strancima, čime je i službeno otvorena mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona. Ova odluka označava kraj dugogodišnje agonije za prevoznike koji su se borili sa strogim šengenskim pravilima o ograničenju boravka u međunarodnom saobraćaju.

Ministar komunikacija i saobraćaja BiH, Edin Forto, ocijenio je ovo kao ključnu vijest za hiljade radnika koji svakodnevno održavaju lance snabdijevanja širom Evrope.

Kraj „brojanja dana“ u Šengenu

Dosadašnja pravila Šengena (boravak do 90 dana unutar perioda od 180 dana) bila su nepremostiva prepreka za profesionalne vozače iz BiH i regiona. Zbog prirode posla, mnogi su brzo trošili dozvoljene dane, nakon čega bi dobijali kazne ili zabrane ulaska, što je direktno ugrožavalo domaću ekonomiju.

„Naši vozači ne putuju turistički, nego rade svoj posao bez kojeg nema funkcionisanja transporta robe. Bilo je važno naći rješenje koje razumije specifičnost njihovog posla i omogućava im da rade bez straha od isteka boravka“, poručio je ministar Forto.

Ministarstvo komunikacija i saobraćaja BiH je proteklih mjeseci intenzivno lobiralo kod hrvatskih kolega kako bi se došlo do ovog održivog modela. Fokus je sada na što bržoj primjeni zakona u praksi.