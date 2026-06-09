Nedeljko Elek prozvao ministra Budimira: "Čuva ga 30 policajaca dok glođe rebarca na Jagnjijadi”

Predsjednik Nadzornog odbora OC Jahorina Nedeljko Elek oštro je kritikovao ministra Željka Budimira zbog velikog policijskog obezbjeđenja sa dugim cijevima na Jagnjijadi.

Izvor: Srna

Ove nedjelje održana je 14. gastro-turistička manifestacija "Jagnjijada" na Vučijoj Luci na kojoj je učestvovalo vise od 70 ekipa.

Manifestaciju su svečano otvorili premijer Republike Srpske Savo Minić i načelnik Opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović.

Među prisutnima bio je i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir kojem je predsjednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra "Jahorina" Nedeljko Elek zamjerio, kako je naveo, što ga čuva 30 policajaca dok glođe rebarca.

“U nedjelju je 30 specijalaca, sa dugim cijevima, čuvalo ministra MUP-a Republike Srpske dok glođe rebarca na Jagnjijadi. Gospodine Budimire, nisu se oni za to školovali. Sramota”, poručio je Elek na društvenim mrežama i postavio video na kojem se vide pripadnici MUP-a RS sa dugim cijevima.