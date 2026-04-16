(Mapa) Rusko ministarstvo obrane objavilo kartu s legitimnim metama u Evropi: "Spavajte mirno!"

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev upozorio je da bi fabrike širom Evrope povezane sa proizvodnjom dronova za Ukrajinu mogle postati legitimne mete ruskih snaga.

Izvor: YouTube/Printscreen/Armies Power/Rt Screenshot/

Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedevuputio je novu prijetnju Evropi. Ovog puta je rekao da spisak proizvodnih pogona povezanih sa Ukrajinom, raštrkanih širom Evrope, koji je objavila ruska vojska, treba posmatrati kao spisak mogućih meta.

Rusko Ministarstvo odbrane objavilo je spisak ranije u četvrtak, tvrdeći da zapadni saveznici Kijeva planiraju da značajno povećaju proizvodnju dronova dugog dometa za napade na Rusiju. Vojska je upozorila da bi takav potez mogao dodatno da uvuče evropske zemlje uključene u projekat u direktan sukob sa Moskvom.

Medvedev, koji trenutno obavlja funkciju zamjenika predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije, pozvao je evropske zemlje da ozbiljno shvate poruke.

Izvor: Rt Screenshot/

"Saopštenje ruskog Ministarstva odbrane mora se shvatiti doslovno: lista evropskih fabrika koje proizvode dronove i drugu opremu je takođe lista potencijalnih meta ruskih oružanih snaga. Kada će ovi udari postati stvarnost zavisi od daljeg razvoja događaja. Spavajte mirno, evropski partneri!“, napisao je bivši predsjednik na društvenoj mreži X.

Prema podacima Ministarstva odbrane, nekoliko fabrika povezanih sa proizvodnjom dronova za Ukrajinu nalazi se u Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Danskoj, Holandiji, Letoniji, Litvaniji, Češkoj, Finskoj i Poljskoj.

Identifikovane su i lokacije koje proizvode komponente za bespilotne letjelice namijenjene Ukrajini, a nalaze se u Italiji, Turskoj, Španiji, Njemačkoj, Češkoj i Izraelu.

Podsetimo, Rusija je noćas izvela žestoke talase napada na gradove širom Ukrajine u kojima je bio veliki broj žrtava.

Pojavio se snimak uništenja ruskog drona iznad Dunava.

