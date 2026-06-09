Čović najavio pregovore sa SDA: Moramo relaksirati odnose Hrvata i Bošnjaka u Federaciji

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović najavio je intenziviranje razgovora sa SDA s ciljem stabilizacije i relaksacije odnosa između hrvatskog i bošnjačkog naroda u Federaciji BiH.

Izvor: SRNA/Sanja Bjelica

Predsjednik HDZ-a i HNS-a BiH Dragan Čović govorio je o aktuelnoj političkoj situaciji, izmjenama Izbornog zakona i evropskom putu Bosne i Hercegovine nakon prvog dana samita Evropske narodne stranke (EPP) koji se održava u Sarajevu.

Čović je u razgovoru za RTVHB otvoreno priznao da je evropski put zemlje u zastoju, te je najavio intenziviranje pregovora s bošnjačkim strankama kako bi se pokrenuli ključni procesi.

Osvrćući se na deklaraciju usvojenu na samitu, Čović je uputio zahvalnost predsjedniku EPP-a Manfredu Veberu na pažnji koju posvećuje ovom regionu. Istakao je da se deklaracijom nastojalo osvježiti ono što hrvatski predstavnici zagovaraju godinama, sa posebnim akcentom na pitanje izbora članova Predsjedništva BiH.

"S obzirom na to da nemamo svog predstavnika u Predsjedništvu, tamo su dva bošnjačka člana Predsjedništva. Željeli smo kroz ove razgovore naglasiti koliko je to bilo štetno za Bosnu i Hercegovinu. Da bošnjački, brojniji narod bira dva člana Predsjedništva već skoro 16 godina u kontinuitetu i da smo time samo unazadili sve procese u BiH", izjavio je Čović.

Lider HDZ-a je naglasio da upravo ove ustavne anomalije predstavljaju glavni izvor sukobljavanja i netrpeljivosti u zemlji, te da ih ova generacija političara mora riješiti kroz paket koji prati izbornu kampanju, kako se problem ne bi ostavljao u nasljeđe mlađim generacijama.

Relaksacija odnosa i pregovori sa SDA

Čović je potvrdio da su evropski zvaničnici iz EPP-a dali jasnu osnovu kroz usvojenu deklaraciju, ali da domaći lideri moraju uraditi preostali dio posla, posebno na nivou Federacije BiH.

U osvrtu na odnose unutar Federacije, lider HDZ-a je istakao važnost dijaloga:

"Mi moramo kroz razgovore sa predstavnicima SDA, kao takođe dijela ove obitelji, pokušati stabilizirati ili relaksirati odnose hrvatskog i bošnjačkog naroda u Federaciji. Na tome mi intenzivno radimo već nekoliko mjeseci. Uvjeren sam uz sve izazove i iskušenja koje imamo na terenu da ćemo u tome uspjeti", izjavio je Čović, naglasivši da su određeni razgovori već zakazani jer su "previše vremena izgubili protekle tri godine".

Što se tiče ciljeva same stranke, istakao je jasne ambicije koje se odnose na brzu implementaciju vlasti nakon izbora, obezbjeđivanje pozicija u Vijeću ministara i osiguravanje nužne većine u domovima naroda, uz vraćanje institucije hrvatskog člana Predsjedništva.

U proceduru stižu dva važna evropska zakona

Kada je riječ o radu Vijeća ministara BiH i predsjedavajuće Borjane Krišto, Čović je podsjetio na nedavno potpisivanje važnog ugovora o granicama sa Republikom Hrvatskom, te najavio konkretne korake u državnom parlamentu već od sljedeće sedmice.

"Želimo već od iduće sedmice staviti na dnevni red dva evropska zakona – Zakon o visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) i Zakon o sudu BiH. Uvjeren sam da ćemo iskoristiti narednih mjesec-dva dana prije zvanične kampanje da se odužimo našim prijateljima iz Evropske unije", kazao je lider HDZ-a.

Na kraju, Čović je posebno pohvalio angažman premijera Hrvatske Andreja Plenkovića, ističući da njegov rad pruža izuzetan doprinos cijeloj Bosni i Hercegovini, dok istovremeno jača poziciju hrvatskog naroda u borbi za ustavnu jednakopravnost i legitimno predstavljanje.

"Evropski put je u zastoju i to moramo iskreno priznati. Uz sav trud hrvatskih predstavnika u Vijeću ministara i Parlamentarnoj skupštini BiH, to moraju prepoznati i predstavnici druga dva naroda. Vrata su otvorena, a do nas je koliko ćemo ih iskoristiti", zaključio je Čović.