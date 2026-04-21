Čović: Sadržajan razgovor sa SNSD-om, glavna pitanja budžet i južna interkonekcija

Predsjednik HDZ-a Dragan Čović rekao da je sastanak sa SNSD-om bio veoma sadržajan, sa primarnom temom aktuelnog funcionisanja izvršne i zakonodavne vlasti na nivou BiH, pitanjem budžeta, te južne gasne interkonekcije.

"Upoznati smo sa dinamikom kojom bi trebali raditi da neke stvari završimo. Da budžet pokušamo staviti u proceduru za ovu godinu, jer mislim da nema smisla da ulazimo u maj, a da budžeta nemamo. Dogovorili smo i da završimo priču o južnoj interkonekciji što se tiče ove strukture Savjeta ministara", rekao je Čović na konferenciji za novinare u Banjaluci nakon sastanka sa rukovodstovm SNSD-a na čelu sa predsjednikom Miloradom Dodikom.

On je naveo da je razgovarano i o predstojećim opštim izborima, te dodao da HDZ ima jasne planove šta uraditi do izbora te kako relizovati taj projekat.

"Partnerstvo i razumjevanje je na vrlo dobrom nivou i mislim da možemo usaglašavati većinu pitanja. Ima pitanja da se baš ne možemo uskladiti, ali to nisu pitanja koja nas opterećuju na bilo koji način", rekao je Čović.

On je dodao da se želi osigurati da predstavnici srpskog, hrvatskog i bošnjačkog naroda u BiH mogu upražnjavati potpunu ustavnu ravnopravnost.

"Hvala predsjedniku Dodiku na ovome što smo razgovarali o položaju hrvatskog naroda u Republici Srpskoj, gdje želimo takođe u ovom izbornom ciklusu na neki način, s obzirom na našu brojnost ovdje, uskladiti zajedničko djelovanje tu", rekao je Čović.

Sastanak HDZ-a sa SNSD-om predvodili su Čović i lider SNSD-a Milorad Dodik.

Sastanku su prisustvovali i potpredsjednik SNSD-a Sanja Vulić, generalni sekretar SNSD-a Srđan Amidžić, organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik, funkcioneri stranke Nikola Špirić, Ana Trišić Babić i Radovan Kovačević.

U ime HDZ-a sastanku prisustvovali su zamjenik predsjednika stranke Borjana Krišto i potpredsjednik Darijana Filipović.