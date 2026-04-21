Partnerstvo SNSD-a i HDZ-a ostaje čvrsto, Dodik poručio: "Imamo neutralan stav o ulasku u NATO"

Poruke Milorada Dodika nakon sastanka SNSD-a i HDZ-a u Banjaluci.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Sastanak predstavnika SNSD-a i HDZ-a koje predvode lideri stranaka Milorad Dodik i Dragan Čović održan je danas u Banjaluci.

Sastanku su prisustvovali potpredsjednik SNSD-a Sanja Vulić, generalni sekretar SNSD-a Srđan Amidžić, organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik, funkcioneri stranke Nikola Špirić, Ana Trišić Babić i Radovan Kovačević.

U ime HDZ-a sastanku prisustvovali su zamjenik predsjednika stranke Borjana Krišto i potpredsjednik Darijana Filipović.

Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je poslije sastanka da postoji potpuna saglasnost da se ubrzo održi sjednica Fiskalnog savjeta kako bi utvrdio budžetski okvir koji će biti podržan od Savjeta ministara.

"To govori da nismo za zaustavljanje ili opstrukciju važnih procesa", rekao je Dodik na konferenciji za novinare.

On je dodao da je prenesen stav Srpske da ne postoji državna imovina kao termin već da je to nametnuta tema od međunarodnih faktora.

"Republika Srpska je faktor dogovora i tu ima jasan stav. Zakon o sukcesiji ne može da bude osnov da se to rješava", istakao je Dodik.

Istakao je i da je završen jedan važan posao i da je Srpska pokazala opredijeljenost da ne zaustavlja nijedan projekat u FBiH, podsjetivši da je Vlada dala saglasnost za projekat Južna konekcija.

"U skladu sa našim opredjeljenjem ne zaustavljamo važne projektze, kao što očekujemo da ni oni to ne čine", rekao je Dodik i dodao:

„Nastavićemo da budemo partneri sa HDZ i prije i poslije izbora. Mi očekujemo pobjedu kao i pobjedu HDZ-a te ćemo nastaviti našu saradnju. Ovo nije protiv trećeg naroda. Očekujemo 40 odsto podrške za SNSD, sa koalicionim partnerima ćemo imati zajedničeke kandidate te očekujem da ostvarimo dvotrećinsku većinu u NSRS. Uvjeren sam da će i HDZ imati rezultate kao do sada."

"Neutralan stav o članstvu u NATO-u"

On je dodao da sa HDZ-om BiH ima razlike koje se tiču članstva u NATO, a da kada je riječ o evropskom putu u načelu nisu protiv ali je Republika Srpska protiv nekih politika i smatra da treba zaustaviti centralizaciju.

„Mi imamo i razlike. Mi imamo neutralni stav o članstvu u NATO-u, a HDZ smatra da trebamo da budemo član. Nismo protiv evropskog puta, ali jesmo protiv nekih politika njihovih. Treba zaustaviti centralizaciju BiH. Ovaj sastanak je jednako bio uspješan kao i prijašnji.“

Dodao je i da su razgovarali o podršci Katoličkoj crkvi, zajedničkim projektima i ocijenio je sastanak kao veoma uspješan.

Nije moglo ni bez Kristijana Šmita, a na pitanje o njegovom odlasku, Dodik je poručio:

"Taj kreten nije morao ni doći tako da nas ne zanima ni njegov odlazak. Iza sebe je ostavio smeće koje treba počistiti. To je jedan kreten, koji ne zaslužuje pažnju."

Bilo je govora i o blokiranim sredstvima EU.

„Evropski put se podmeće da bi se izvšila centralizacija i neće dobiti našu podršku gdje god da se to podmeće. Mi već nekoliko godina ne primamo ništa od EU i funckionišemo. Ta sredstva rasta su jednim dijelom donacije, a jednim dijelom krediti. Mi to možemo nabaviti i na drugim mjestima tako da nama to ne treba.“