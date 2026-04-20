Savanović optužuje: Dodik novac za azil na Manjači dao udruženju "Sretan pas" iz Dervente

dbornik Savanović tvrdi da je budžetski novac za azil na Manjači preusmjeren udruženju iz Dervente.

Jovo Savanović, odbornik PSS-a u Skupštini grada Banjaluka, iznio je optužbe na račun predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, tvrdeći da je budžetski novac namijenjen za izgradnju azila za pse na Manjači preusmjeren na račun privatnog udruženja.

Savanović ističe da je novac završio na računu novoosnovanog Udruženja "Sretan pas", kojim rukovodi Mila Šarić. Prema njegovim riječima, umjesto obećane izgradnje na Manjači, azil se sada planira u Derventi.

"Još jedna u nizu privatnih transakcija u korist pojedinaca, a na štetu građana i Republike Srpske. Građani Banjaluke svjedočili su pred prošlogodišnje lokalne izbore lažnim optužbama na račun Grada od strane pojedinih volontera koji su tvrdili da se bore za humanije uslove na Manjači", poručio je Savanović.

Odbornik PSS-a tvrdi da je čitava kampanja volontera bila dirigovana od strane SNSD-a kako bi se diskreditovala gradska administracija pred izbore. On dodaje da je traženje pomoći od Milorada Dodika, koji je tada i najavio izgradnju novog azila, bila samo farsa.

"Sada je potpuno jasno da je njihova zabrinutost bila neiskrena i da je iza kampanje stajao SNSD. To je bila čista politička priča koja je završila još jednom sumnjivom novčanom transakcijom", zaključio je Savanović, podsjećajući da se azil sada pravi u sredini kojom upravlja SNSD-ov načelnik.