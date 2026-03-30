Psi na Manjači bez hrane i vode: Volonteri zatekli azil bez radnika i u teškim uslovima

Volonteri u azilu na Manjači zatekli pse bez hrane i vode, uz teške uslove i izostanak radnika. Traže hitnu reakciju nadležnih i istragu.

Izvor: FB grupa "Azil Manjaca- gradjani"

Alarmantno stanje zatečeno je u gradskom azilu na Manjači, gdje su volonteri pronašli pse bez hrane i vode, izložene niskim temperaturama i snježnim nanosima, dok u azilu nije bilo nijednog zaposlenog radnika.

Prema navodima volontera, postoje indicije da pojedini radnici nisu dolazili na posao još od petka. Od ukupno četiri zaposlena preko Gradske uprave, dvojica - Veselko Đukić i Vidoslav Gajić - nisu zatečeni na radnim mjestima. Kako tvrde, riječ je o dugotrajnijem problemu, a ne izolovanom incidentu.

Na terenu je zatečeno da psi nemaju hranu u zdjelama, dok je voda bila potpuno zaleđena. Visoki snježni nanosi dodatno su otežavali pristup pojedinim dijelovima azila, uključujući i boksove sa štencima.

Volonterka Svetlana Vejinović opisala je situaciju:

"Psi su zatečeni gladni, bez hrane, a voda je potpuno zaleđena. Put do mjesta gdje su smješteni štenci bio je pod skoro metar snijega, upitno je da li je iko dolazio i juče. Nećemo ni govoriti o uslovima u kojima žive – o fekalijama. Sijeno koje smo kupili da ih ugrije ubuđalo je jer nije bilo adekvatno sklonjeno. Ovo stanje je neprihvatljivo".

Volonteri ističu da godinama preuzimaju ključne obaveze kako bi azil uopšte funkcionisao, jer, kako navode, Grad ne obezbjeđuje ni osnovne uslove.

Iz donacija građana obezbjeđuju hranu, sredstva za čišćenje i dezinfekciju, opremu za rad, sijeno kao izvor toplote, kao i troškove veterinarske obrade pasa prije udomljavanja. Takođe finansiraju transport pasa prilikom udomljavanja, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

"Bez pomoći građana psi ne bi imali ni osnovne uslove za preživljavanje", poručuju volonteri.

Dodatnu zabrinutost izazivaju tvrdnje volontera da postoji sumnja kako pojedini radnici konzumiraju alkohol tokom radnog vremena, što, kako ističu, direktno ugrožava brigu o životinjama.

Zbog toga traže hitnu i detaljnu istragu.

Udruženja i volonteri zahtijevaju od Gradske uprave i nadležnih službi da hitno pokrenu disciplinske postupke protiv odgovornih, utvrde odgovornost nadređenih, uključujući i nadležno odjeljenje, te raspišu konkurs za nove radnike.

Takođe traže zvanično saopštenje o mjerama koje će biti preduzete, kao i uvođenje kontinuiranog nadzora i veće transparentnosti rada azila.

"Da li je poštovanje ugovora o radu previše za očekivati od državnih službenika?", pitaju volonteri.

Ističu da psi u gradskom azilu preživljavaju zahvaljujući humanosti građana i njihovim donacijama, te poručuju da je krajnje vrijeme da odgovornost preuzmu oni koji su za to plaćeni.