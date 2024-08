Banjaluka: Gradski azil za pse na Manjači otvoren za posjetioce svaki dan

Grad Banjaluka u saradnji sa udruženjima za zaštitu životinja organizuje druženje sa životinjama u azilu na Manjači svaki dan.

Naime, azil je od sada otvoren za sve posjetioce, volontere, udruženja, ali i sve one koji planiraju da udome neku od životinja i to radnim danima u periodu od osam do 16 časova, te u dane vikenda od 10.00 do 16.00 časova.