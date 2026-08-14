Teška situacija u Herceg Novom: Požar bukti već treći dan, vatra se širi usljed vjetra ka novim naseljima

Situacija sa požarima na području Herceg Novog loša je i ne nazire se kraj borbi sa vatrenom stihijom koja traje već treći dan, rekao je zamjenik komandira Službe zaštite i spasavanja Herceg Novog Jovica Misinezović.

Izvor: RTCG/Screenshot

Misinezović je naveo da vatrogascima vremenske prilike ne idu na ruku i da se požar proširio zbog vjetra.

"Tokom čitave noći smo gasili. Vjetar je okrenuo i požar se proširio od Bijelske Vale do Rujeva u Zelenici", rekao je Misinezović.

On je dodao da je samo pitanje trenutka kada će požar stići do sela Repa i Bijelske Kruševice.

"To je velika površina i kraj se ne nazire. Očekujemo svakog trena da krene avijacija, što bi nam mnogo pomoglo", istakao je Misinezović.

On je rekao da među mještanima vlada panika, a na terenu je i policija koja evakuiše stanovništvo iz ugroženih područja, prenosi Radio-televizija Crne Gore.

"Oni izađu na ulicu, zaustavljaju nas, traže da uđemo u njihove ulice. Kada se krene magistralom, mnogo je ljudi pored puta", naglasio je Misinezović.

Misinezović je rekao da je tokom noći jedan od dobrovoljaca zadobio lakšu povredu.

"Vatrogasci su uglavnom dobro, ali prilično umorni. Iza nas su neprospavane noći, tako da ono što u ovom trenutku priželjkujemo jeste kiša, ali vidite i sami da je nema ni na vidiku", dodao je Misinezović.

On je naveo da u gašenju učestvuju ekipe iz Bara, Nikšića, Podgorice, Kotora, Tivta, Trebinja...

"Sva njihova podrška nam je pružena. Pokušavamo da sačuvamo ljudske živote i objekte", poručio je Misinezović.

On je istakao da se ne pamti požar ovolikih razmjera.