Određen pritvor Veselinu Miliću: Bivši načelnik Beogradske policije ostaje iza rešetaka

Određen pritvor do 30 dana Veselinu Miliću.

Viši sud u Beogradu odredio je pritvor Veselinu Miliću, bivšem načelniku Beogradske policije. Određen mu je pritvor do 30 dana zbog sumnje da je umiješan u nestanak Aleksandra Nešovića poznatijeg kao Baja, navodnog pripadnika kriminalnog klana Dejana Stojanovića Keke.

"Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu je odredio pritvor uhapšenom načelniku Policijske uprave za grad Beograd Veselinu Miliću, koji mu može trajati najduže 30 dana. Pritvor je prema okrivljenom određen iz zakonskih razloga propisanih odredbom člana 498 stav 1 u vezi člana 211 stav 1 tačka 2 i 3 Zakonika o krivičnom postupku, odnosno usljed postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni, u slučaju boravka na slobodi, uništiti, sakriti, izmijeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove krivičnog djela, kao i da će ometati postupak uticanjem na svjedoke, a ujedno i s obzirom na to da postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično djelo. Okrivljenom V.M. na teret se stavlja izvršenje krivičnog djela Neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca iz člana 332 stav 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika u sticaju sa krivičnim djelom Pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela iz člana 333 stav 3 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika", navodi se u saopštenju Višeg suda u Beogradu.

Da podsjetimo, Veselin Milić je uhapšen u petak 15. maja zbog sumnje da je izvršio krivična djela Neprijavljivanje krivičnog djela i Pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela. Nakon što je uhapšen, smijenjen je sa funkcije načelnika Policijske uprave za grad Beograd.

Da podsjetimo, uhapšeno je u četvrtak 14. maja ukupno osam osoba zbog sumnje da su umiješane u nestanak Aleksandra Nešovića Baje. Uhapšeni su S.V, M.S., N.L (50), policajci B.M. (41), S.S. (33) i P.P. (47), konobar iz restorana u kom je posljednji put viđen nestali Nešović i D.V, supruga ranije uhapšenog S.V, a u petak 15. maja je uhapšen i načelnik beogradske policije Veselin Milić zbog sumnje da nije prijavio izvršenje krivičnog djela nakon čega je i smijenjen na mjestu načelnika beogradske policije. Istog dana je uhapšen i D.S. zbog sumnje da je izvršio krivično djelo Pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela.

