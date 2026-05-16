Mokri putevi stvaraju probleme: Dvije osobe povrijeđene u prevrtanju vozila kod Konjica

Dvije žene povrijeđene su danas oko 12:30 sati u saobraćajnoj nesreći na Bradini, na području Opštine Konjic, kada je jedno vozilo sletjelo sa magistralnog puta i prevrnulo se.

Povrijeđene osobe su odmah nakon udesa upućene na ukazivanje medicinske pomoći, prenosi Klix.

Iako je došlo do prevrtanja vozila na krov, na svu sreću, niko nije smrtno stradao u ovoj nezgodi.

Za sada nije poznat uzrok slijetanja vozila, a na vozače se apeluje da vožnju prilagode uslovima na cesti koja je klizava zbog kiše.