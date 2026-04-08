Udes kod Konjica: U sudaru tri vozila, povrijeđene tri osobe

U nezgodi koja se danas oko 14:15 sati dogodila u mjestu Čelebići kod Konjica povrijeđene su tri osobe, potvrđeno je iz Operativni centar. U nesreći su učestvovala tri vozila.

Na mjesto događaja odmah su upućeni pripadnici policije i ekipe hitne pomoći, koji su povrijeđenim osobama pružili prvu pomoć, nakon čega su prevezene na dalje medicinsko zbrinjavanje.

Za sada nije poznat stepen povreda učesnika, niti tačan uzrok nesreće. Više informacija biće dostupno nakon policijskog uviđaja.

Saobraćaj na ovom dijelu puta odvijao se otežano tokom uviđajnih radnji, zbog čega se vozačima savjetuje dodatni oprez prilikom prolaska kroz područje Čelebića.

