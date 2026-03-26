Tragedija kod Konjica: Vozač podlegao povredama nakon sudara automobila i kamiona

Autor D.V.
0

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas oko 17.15 časova na magistralnom putu M-17, u mjestu Radešine kod Konjica, život je izgubila jedna osoba.

Tragedija kod Konjica: Jedna osoba poginula Izvor: Novi Konjic

U sudaru su učestvovali putničko motorno vozilo marke "opel korsa" i teretno motorno vozilo. Prema trenutno dostupnim informacijama iz istrage, vozač putničkog automobila inicijala A. O. podletio je pod teretno vozilo, zadobivši tom prilikom povrede opasne po život.

Povrijeđeni vozač je odmah nakon nesreće vozilom Hitne medicinske pomoći transportovan u bolnicu u Konjicu radi ukazivanja pomoći. Nažalost, uprkos naporima ljekara, on je ubrzo podlegao zadobijenim povredama, potvrdila je za medije portparolka Uprave policije MUP-a HNK, Ilijana Miloš.

Uviđaj na mjestu nesreće je završen, a saobraćaj na ovoj dionici ponovo se odvija nesmetano.

