Pješak preminuo nakon nesreće u Konjicu: Udario ga automobil, a onda je drugo vozilo udarilo čovjeka koji mu je pomagao

Pješak koji je sinoć, 9. decembra, povrijeđen u saobraćajnoj nesreći u Konjicu, nažalost je preminuo, potvrdili su danas iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Izvor: Radio Konjic

Kako su saopštli, na magistralnom putu M-17 u utorak se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali M. E. (1970) iz Konjica sa vozilom "Seat Altea" i pješak S. M. (1938) iz Konjica, koji je zadobio povrede neutvrđenog stepena te je prevezen u UKB Mostar gdje je od zadobivenih povreda preminuo.

Dodaje se kako kako se onda vozač H. M. (1993) iz Tešnja, koji je upravljao teretnim motornim vozilom "Man", u momentu nesreće zaustavio kako bi pružio pomoć povrijeđenom pješaku nakon čega ga udara NN vozilo i vozač i napušta mjesto nesreće.

i NN vozilo i vozača.

Ubrzo nakon toga, službenici policije su pronašli i identifikovali, prenose sarajevski mediji.

MUP je istakao kako su preduzeli sve potrebne mjere i radnje na rasvjetljavanju ove saobraćajna nezgode.