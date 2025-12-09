logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Neobična saobraćajka u Konjicu: Automobil udario pješaka, pa oborio i vozača koji mu je pritekao u pomoć

Neobična saobraćajka u Konjicu: Automobil udario pješaka, pa oborio i vozača koji mu je pritekao u pomoć

Autor Dušan Volaš
0

Dvije osobe povrijeđene su večeras u saobraćajnoj nezgodi u Konjicu, potvrđeno je u MUP-u Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Konjic: Automobil udario pješaka, pa oborio i vozača koji mu je pritekao u pomoć Izvor: Robson90/Shutterstock

Prvobitno je prijavljeno da je automobil "seat" udario pješaka, kojem je pokušao da pomogne vozač iz drugog automobila.

Međutim, u tom trenutku njega je udarilo drugo vozilo, prenose sarajevski mediji.

Stepen povreda ove dvije osobe za sada nije poznat.

Pješak je prevezen u bolnicu u Mostaru, a vozač koji mu je pokušao pružiti pomoć u Dom zdravlja Konjic.

Saobraćajna nezgoda dogodila se u 18.20 časova.

Uviđaj je u toku, a saobraćaj je obustavljen i odvija se alternativnim pravcima.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Konjic saobraćajka udes pješak

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ