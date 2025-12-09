Neobična saobraćajka u Konjicu: Automobil udario pješaka, pa oborio i vozača koji mu je pritekao u pomoć

Dvije osobe povrijeđene su večeras u saobraćajnoj nezgodi u Konjicu, potvrđeno je u MUP-u Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Izvor: Robson90/Shutterstock

Prvobitno je prijavljeno da je automobil "seat" udario pješaka, kojem je pokušao da pomogne vozač iz drugog automobila.

Međutim, u tom trenutku njega je udarilo drugo vozilo, prenose sarajevski mediji.

Stepen povreda ove dvije osobe za sada nije poznat.

Pješak je prevezen u bolnicu u Mostaru, a vozač koji mu je pokušao pružiti pomoć u Dom zdravlja Konjic.

Saobraćajna nezgoda dogodila se u 18.20 časova.

Uviđaj je u toku, a saobraćaj je obustavljen i odvija se alternativnim pravcima.