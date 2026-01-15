logo
Izrael napao Gazu: Poginuo komandant Hamasa i šest drugih osoba

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
Visoki zvaničnik oružanog krila Hamasa je među sedam ljudi koji su ubijeni u dva izraelska vazdušna napada u Deir el Balahu u centralnom dijelu Pojasa Gaze, rekao je izvor iz militantne grupe.

Izrael napao gazu poginuo komadant hamasa Izvor: Profimedia/Hani Alshaer / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM

Izraelska vojska i Hamas nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar o napadu.

Izvor iz Hamasa rekao je da je jedan od poginulih Mohamed el Holi, lokalni komandant u oružanom krilu grupe.

Zdravstveni zvaničnici su izjavili da je među šest poginulih i jedan šesnaestogodišnjak.

Više od 400 Palestinaca i tri izraelska vojnika ubijeni su otkad je u oktobru stupilo na snagu primirje.

Gotovo svi od više od dva miliona stanovnika palestinske enklave sada žive u improvizovanim kućama ili oštećenim zgradama na dijelu teritorije sa koje su se izraelske trupe povukle, a Hamas ponovo uspostavio kontrolu.

hamas napad Izrael Gaza

