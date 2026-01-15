Izrael napao Gazu: Poginuo komandant Hamasa i šest drugih osoba

Visoki zvaničnik oružanog krila Hamasa je među sedam ljudi koji su ubijeni u dva izraelska vazdušna napada u Deir el Balahu u centralnom dijelu Pojasa Gaze, rekao je izvor iz militantne grupe.
Izraelska vojska i Hamas nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar o napadu.
Izvor iz Hamasa rekao je da je jedan od poginulih Mohamed el Holi, lokalni komandant u oružanom krilu grupe.
Zdravstveni zvaničnici su izjavili da je među šest poginulih i jedan šesnaestogodišnjak.
Više od 400 Palestinaca i tri izraelska vojnika ubijeni su otkad je u oktobru stupilo na snagu primirje.
Gotovo svi od više od dva miliona stanovnika palestinske enklave sada žive u improvizovanim kućama ili oštećenim zgradama na dijelu teritorije sa koje su se izraelske trupe povukle, a Hamas ponovo uspostavio kontrolu.