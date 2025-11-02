Operisan srpski državljanin Alon Ohel: "Poduhvat je trebao da se uradi prije dvije godine"

Alon Ohel otišao je na operaciju oka, nakon što mu se stanje pogoršalo tokom dugog perioda zatočeništva.

Izvor: SOPA Images / ddp USA / Profimedia

Bolnica Beilinson u Petah Tikvi saopštila je da je preživjeli talac Alon Ohel, podvrgnut operaciji oka i ortopedskoj operaciji, tokom kojih su ljekari uspješno uklonili fragment iz njegovog ramena.

Složena operacija oka imala je za cilj rekonstrukciju strukture oka i poboljšanje vida, nakon što mu se stanje znatno pogoršalo tokom dugog perioda zatočeništva bez pristupa medicinskoj njezi.

"Ovo je bila složena i izuzetna operacija oka koja je trebalo da bude izvedena prije dvije godine. Uklonili smo nekoliko fragmenata i obavili ugradnju sočiva. Operacija je bila uspješna, a tokom narednih dana znaćemo u kojoj mjeri će doći do poboljšanja vida", istakla je Irit Bahar, načelnice Odeljenja za oftalmologiju u bolnici Beilinson.

Izvor: Twitter/Eran Efrat

Podsjetimo Ohel je bio otet od strane Hamasa tokom Nova muzičkog festivala 7. oktobra 2023. godine i držan je u zatočeništvu u Gazi pune dvije godine. Oslobođen 13. oktobra, zajedno sa još 19 preživjelih talaca, u okviru prekida vatre koji je tada stupio na snagu.

(Mondo.rs)