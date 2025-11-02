logo
Operisan srpski državljanin Alon Ohel: "Poduhvat je trebao da se uradi prije dvije godine"

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Alon Ohel otišao je na operaciju oka, nakon što mu se stanje pogoršalo tokom dugog perioda zatočeništva.

Operisan Alon Ohel Izvor: SOPA Images / ddp USA / Profimedia

Bolnica Beilinson u Petah Tikvi saopštila je da je preživjeli talac Alon Ohel, podvrgnut operaciji oka i ortopedskoj operaciji, tokom kojih su ljekari uspješno uklonili fragment iz njegovog ramena.

Složena operacija oka imala je za cilj rekonstrukciju strukture oka i poboljšanje vida, nakon što mu se stanje znatno pogoršalo tokom dugog perioda zatočeništva bez pristupa medicinskoj njezi.

"Ovo je bila složena i izuzetna operacija oka koja je trebalo da bude izvedena prije dvije godine. Uklonili smo nekoliko fragmenata i obavili ugradnju sočiva. Operacija je bila uspješna, a tokom narednih dana znaćemo u kojoj mjeri će doći do poboljšanja vida", istakla je Irit Bahar, načelnice Odeljenja za oftalmologiju u bolnici Beilinson.

Izvor: Twitter/Eran Efrat

Podsjetimo Ohel je bio otet od strane Hamasa tokom Nova muzičkog festivala 7. oktobra 2023. godine i držan je u zatočeništvu u Gazi pune dvije godine. Oslobođen 13. oktobra, zajedno sa još 19 preživjelih talaca, u okviru prekida vatre koji je tada stupio na snagu.

(Mondo.rs)

Tagovi

hamas Izrael zarobljenici

