Vrbovali i podvodili maloljetnice: Detalji istrage protiv dvojice uhapšenih u Sarajevu

Kantonalni sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor dvojici osumnjičenih za navođenje na prostituciju tri ženske osobe, od kojih su dvije maloljetne.

Prema ranijim informacijama iz istrage, osumnjičeni se terete da su duže vrijeme, koristeći prijetnje i prisilu, vrbovali i navodili na prostituciju tri ženske osobe, od kojih su dvije maloljetne, radi sticanja protivpravne imovinske koristi.

Pritvor im je određen po prijedlogu Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Uhapšeni su prije dva dana u okviru istrage koju sprovodi Uprava policije kantonalnog MUP-a, prenose sarajevski mediji.