Priznala da je navodila maloljetnice na prostituciju: Dajana Nikolić osuđena na godinu zatvora

Autor Dragana Božić
0

Sud BiH osudio je Dajanu Nikolić na godinu dana zatvora jer je kao član kriminalne grupe učestvovala u izvršenju krivičnog djela međunarodno navođenje na prostituciju.

Dajana Nikolić osuđena na godinu zatvora zbog navođenja na prostituciju Izvor: Shutterstock

Sud je presudu donio nakon razmatranja sporazuma o priznanju krivice.

Prema presudi, Nikolić je u periodu od januara 2015. do novembra 2016. godine bila pripadnica organizovane kriminalne grupe koju je, s ciljem sticanja protivpravne imovinske koristi, organizovao i vodio A.K. Grupa je djelovala na području Bosne i Hercegovine, Srbije, Njemačke i Austrije, a njeni članovi bili su i tada maloljetna J.K., V.S. i M.N, objavio je Klix.ba.

U presudi se navodi da su članovi grupe vrbovali i podsticali žene na pružanje seksualnih usluga za novac, koristeći njihovu tešku materijalnu i socijalnu situaciju. Organizator je, kako se ističe, obezbjeđivao odlazak u Njemačku i Austriju, smještaj u hotelima, klijente te prevoz između gradova.

Dajana Nikolić i tada maloljetna J.K. bile su zadužene za kreiranje i vođenje profila na internet-stranicama za oglašavanje seksualnih usluga, komunikaciju s klijentima, dogovaranje termina, cijena i trajanja usluga, kao i vođenje evidencije o zaradi.

Djevojke su dio zarađenog novca predavale organizatoru lično ili slale putem Western Uniona, na njegovo ime ili na ime drugih osoba po njegovom nalogu. Na taj način je, prema presudi, A.K. stekao imovinsku korist u iznosu od 87.353,24 KM, dok su ostali članovi grupe, uključujući Nikolić, ostvarili korist u neutvrđenom iznosu.

(Mondo)

