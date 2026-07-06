Hamas donio neočekivanu odluku: Povlači se sa vlasti u Gazi nakon 20 godina, određeno i ko preuzima kontrolu

Hamas je saopštio da je raspustio svoju de fakto vladu u Pojasu Gaze i nagovijestio spremnost da upravljanje prepusti grupi palestinskih tehnokrata, u skladu sa mirovnim planom koji podržavaju Sjedinjene Američke Države.

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Hamas je u ponedjeljak objavio da je raspustio svoju de fakto vladu u Gazi i nagovijestio da je spreman da preda vlast grupi palestinskih tehnokrata, što predstavlja potez kojim se vrši pritisak na Izrael da započne sprovođenje ostalih dijelova mirovnog plana u kojem su posredovale Sjedinjene Američke Države.

Ukidanje tijela koje je više od deset godina nadgledalo rad ministarstava bio je jedan od ključnih dijelova plana za Pojas Gaze nakon rata. Taj plan predstavio je američki predsjednik Donald Tramp nakon što je u oktobru stupilo na snagu krhko primirje.

Hamas je naveo da će ministarstva i osoblje koje je ta palestinska militantna grupa imenovala nastaviti da rade, kao i da će i dalje biti zaduženi za bezbjednost i sprovođenje zakona u dijelovima Gaze koji su nakon primirja ostali pod njihovom kontrolom.

"To tijelo je raspušteno"

Odbor za mir koji je imenovao Tramp, osnovan kako bi pratio sprovođenje plana, saopštio je da je primio k znanju potez Hamasa. Međutim, dodao je da će "naša procjena na kraju biti vođena djelima, a ne obećanjima, kako bi se zadovoljile hitne potrebe naroda Gaze".

Na konferenciji za novinare u gradu Gazi u ponedeljak, direktor Hamasove kancelarije za medije Ismail Al-Tavabta rekao je da je rukovodilac nadzornog tela, "vladinog odbora za vanredne situacije", podneo ostavku i da je to tijelo raspušteno.

Ovo je, kako je rekao Tavabta, "znak ozbiljnosti ovih mjera, sprovođenja dogovorenih aranžmana i olakšavanja procesa administrativne tranzicije" na nacionalni odbor za upravljanje Gazom koji podržavaju Sjedinjene Američke Države.

Odbor od 15 članova

Prema tom planu, Hamas bi trebalo da upravu nad enklavom preda nacionalnom odboru za upravljanje Gazom, grupi palestinskih tehnokrata koju podržavaju Sjedinjene Američke Države.

Vođa tog tela Ali Šat rekao je da je odbor od 15 članova spreman da preuzme odgovornost u Gazi čim se "obezbijede potrebni resursi i uslovi za njegov rad".

Izraelske snage kontrolišu više od 60 odsto Gaze, patrolirajući "tampon zonom", kako je opisuje premijer Benjamin Netanjahu, kako bi spriječile napade Hamasa. Netanjahu je više puta istakao da se Izrael neće povući sa te teritorije.