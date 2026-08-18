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Faton Bahtiri zbog premlaćivanja i ubistva starca u Mostaru osuđen na 27 godina zatvora

Faton Bahtiri zbog premlaćivanja i ubistva starca u Mostaru osuđen na 27 godina zatvora

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Kantonalni sud u Mostaru osudio je Fatona Bahtirija na 27 godina zatvora zbog razbojništva u Ortiješu kod Mostara u kojem je teško povrijeđen 80-godišnjak koji je kasnije preminuo. Emir Omanović dobio dvije i po godine zatvora.

Srn2024-10-31_1256221_1.jpg Izvor: SRNA/Sanja Bjelica

Mostarski Kantonalni sud osudio je Fatona Bahtirija na 27 godina zatvora, a Emira Omanovića na dvije godine i šest mjeseci zbog razbojništava i drugih krivičnih djela počinjenih u julu 2025. godine u Ortiješu kod Mostara, kada je teško povrijeđen 80-godišnji muškarac koji je kasnije preminuo u bolnici.

Prema navodima iz presude, Bahtiri, njegov brat Ramiz i Omanović su u noći između 28. i 29. jula 2025. godine došli u Ortiješ. Bahtiri i njegov brat ušli su u kuću, gdje su fizički napali dvojicu muškaraca.

Jednog od njih su vezali i držali u vozilu, nakon čega su mu oduzeli sat i mobilni telefon.

Drugi muškarac, stariji od 80 godina, više puta je udaren tvrdim predmetom u glavu. Zadobio je teške i po život opasne povrede, od kojih je kasnije preminuo u mostarskoj bolnici.

Iz kuće su, kako se navodi u presudi, odneseni mobilni telefon i dva zlatna prstena, ukupne vrijednosti nekoliko hiljada KM.

Ramiz Bahtiri, koji se takođe tereti za učešće u ovom događaju, nalazi se u bijegu i za njim je raspisana potjernica.

Presuda Fatonu Bahtiriju i Omanoviću nije pravosnažna, a stranke imaju pravo žalbe.

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Mostar ubistvo presuda

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