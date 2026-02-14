Ubistvo u Mostaru: Nepoznati muškarac ubijen na parkingu

U mostarskom naselju Zalik rano jutros ubijen je muškarac, potvrđeno je iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

"Identitet osobe koja je preminula još se utvrđuje", rekla je portparol Uprave policije kantonalnog MUP-a Ilijana Miloš.

Ubistvo se dogodilo u 3.20 časova, a policiji je slučaj prijavljen iz Hitne pomoći. Federalni mediji navode da se ubistvo dogodilo na parkingu nedaleko od ambulante.

Na mjestu događaja obavljen je uviđaj kojim je rukovodio dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Mostar.