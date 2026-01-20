Presuda u Mostaru: Đozlić osuđen na 19 godina zbog ubistva Ines Žmiro

Kantonalni sud u Mostaru prvostepeno je osudio na 19 godina zatvora Đenana Đozlića za ubistvo partnerke Ines Žmiro početkom decembra 2024. godine u njegovom stanu.

Đozlić je osuđen za ubistvo, u vezi sa krivičnim djelima neovlašteno nabavljanje, držanje ili prodaja oružja i posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga, javili su federalni mediji.

Optuženom se u kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, počev od 2. decembra 2024. godine kada je uhapšen.

Đozlić je uhapšen u svom stanu na Bulevaru narodne revolucije u Mostaru u kojem je iz pištolja u stomak ranio svoju partnerku Ines Žmiro (39).

Ona je s teškim povredama prevezena u Univerzitetsku kliničku bolnicu Mostar gdje je preminula od zadobijenih povreda.

