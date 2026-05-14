Anis Kalajdžić se izjasnio da nije kriv za ubistvo Aldine Jahić

Kantonalni sud u Mostaru produžio pritvor Anisu Kalaidžiću, osumnjičenom za ubistvo Aldine Jahić, do nove odluke ili najduže tri godine.

Izvor: Facebook printscreen

Kantonalni sud u Mostaru je krajem prošlog mjeseca doneo rešenje kojim se produžava pritvor Anisu Kalaidžiću, koji može trajati do prvostepene presude ili nove sudske odluke, a najduže još tri godine.

Anis Kalaidžić se izjasnio da nije kriv za ubistvo Alldine Jahić, potvrdio je Kantonalni sud u Mostaru za portal "Avaz".

Podsjećamo, Anis Kalaidžić je ubio svoju bivšu djevojku Aldinu Jahić. Tužilaštvo ga tereti da je od septembra 2024. do kraja januara 2025. godine više puta prijetio ubistvom drugoj bivšoj djevojci, kao i Aldini Jahić od oktobra do sredine novembra. Vrijeđao je Aldinu Jahić, dolazio u njen stan, vikao na nju i nasilno ulazio u njen stan.

Kobnog dana, presreo ju je na autobuskoj stanici i prijetio da će ubiti nju i sebe, a zatim je čekao ispred fitnes centra gde je trenirala. Ona je počela da trči ka hotelu, a zatim je ušla u restoran gdje je pozvala policiju. Pronašao ju je u toaletu restorana i pucao joj u sljepoočnicu.

Kontrola opravdanosti pritvora vršiće se na svaka dva mjeseca od dana donošenja posljednje odluke o pritvoru. Inače, ovo je prvi slučaj gdje je podignuta i potvrđena optužnica nakon što je krivično djelo femicida uvedeno u Krivični zakonik.