Rajaner u problemima: Profit pao 34 odsto, Bliski istok i skupo gorivo uzdrmali poslovanje

Rajan Er-u pao profit za 34 odsto zbog rasta troškova goriva i slabije tražnje, dok kompanija upozorava na težak period za evropski avio-sektor.

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Akcije irske niskotarifne avio-kompanije Rajaner pale su više od pet odsto nakon što je kompanija saopštila da joj je neto dobit u prvom fiskalnom kvartalu smanjena za 34 odsto na godišnjem nivou, na 538 miliona evra. Pad profita posljedica je viših troškova goriva i slabije potražnje za avionskim kartama zbog sukoba na Bliskom istoku.

Kompanija upozorava da evropske avio-prevoznike očekuje "teška zima" ukoliko visoke cene goriva potraju. Prihodi su bili dodatno pogođeni padom prosečnih cena karata od šest odsto, dok su operativni troškovi porasli 11 odsto, na 3,81 milijardu evra, uglavnom zbog skupljeg goriva.

Direktor Rajanera Majkl O'Liri naveo je da je situacija na Bliskom istoku značajno uticala na poslovanje, ali je istakao da kompanija ima prednost zahvaljujući unapred obezbijeđenim količinama goriva po povoljnijim cenama.

Rajanerr je za 2027. godinu zaštitio 80 odsto svojih potreba za gorivom po cijeni od 67 dolara po barelu, dok je za 2028. godinu unaprijed obezbijedio 15 odsto potreba po cijeni od 85 dolara.

Kompanija je ostala oprezna u prognozama za naredni period, naglašavajući da će poslovni rezultati zavisiti od razvoja geopolitičkih prilika i kretanja cijena goriva.