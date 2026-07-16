Pobuna putnika usred leta, napali pilota: Filmska drama na nebu, intervenisala i policija blizu Srbije

Let iz Londona ka Tirani trajao skoro 12 sati zbog nevremena u Albaniji i pobune tokom leta.

Izvor: IPA / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Let avio-kompanije "Ryanair" iz Londona u Velikoj Britaniji ka Tirani u Albaniji je trebalo da traje oko tri sata, ali se jedno prosečno putovanje pretvorilo u dramu koja je trajala skoro 12 sati, piše britanski "San". Avion je poletio 3. juna sa aerodroma "Stansted" iz Londona i trebalo je da sleti tri sata kasnije u Tiranu, prestonicu Albanije, ali je tokom leta počelo snažno nevrijeme zbog kog je pilot morao da mijenja rutu.

Drama je potrajala, a putnici nisu ni znali šta se dešava. Tek nakon nekoliko sati, kada su shvatili da se nešto dešava, su dobili i zvanično obavještenje da neće sleteli u Tiranu, već da je avion skrenuo ka Italiji i da će prinudno sletjeli u Brindis u toj zemlji.

Šta se desilo u Brindisu?

Avion je sletio na aerodrom u Italiji i tamo se zadržao oko tri sata. Putnici tvrde da nisu skoro nikakve informacije dobili dok je avion bio tamo.

Avion je potom konačno krenuo ka Tirani, ali je opet morao da promijeni rutu i da prinudno sleti - ovog puta u Solunu u Grčkoj. Putnici u razgovoru za pomenuti britanski list tvrde da ni o tome nisu bili obaviješteni na vrijeme, već da su saznali za to 10-ak minuta prije sletanja u Solun.

Snažno nevrijeme pogodilo je tog dana Albaniju, a putnici vjerovatno nisu znali za to, ali ih ni posada nije obavještala o situaciji koja se brzo mijenjala. Grupa muškaraca je odlučila da ne ćuti i započeli su "protest" okupivši se ispred kokpita.

"To je trenutak kada su svi poludjeli i tako je izbila pobuna na letu. Pilot je kukavica, mora da izađe i suoči se sa nama kao muškarac", rekao je jedan od tih muškaraca koji su započeli protest ispred kabine pilota.

Šta se desilo u Solunu?

Kada je avion sletio u Solun, grupa putnika je tražila da napusti avion, ali im to nije bilo dozvoljeno. Čak je bila pozvana na aerodromu u Solunu i grčka policija koja je stala na stranu putnika i sugerisala je pilotu da pusti putnike van letjelice.

Avion je poletio treći put, iz Soluna ka Tirani, ali su nastali novi problemi. Stjuardesa se svađala sa putnikom koji je bio u alkoholisanom stanju, šetao se za vrijeme turbulencija na letu, a ona nije uspjevala da ga smiri.

Ubrzo se dogodio novi incident - jedan muškarac je povraćao po sebi, a onda je odjurio u toalet. Kada se malo stabilizovao, pobunio se zbog nedostatka hrane i pića.

Putnici su zbog toga morali sami da se snalaze pa su dijelili međusobno svoje grickalice i piće koje su imali u rancima. Let je već trajao dosta duže od očekivanog, a putnici su bili umorni, gladni i žedni.

"Ništa nam nisu dali besplatno, neko vrijeme nismo mogli ni da kupimo hranu i piće. Ljudi su bili gladni i žedni, duže od četiri sata smo zarobljeni u avionu", tvrdi jedan putnik.

Avion je u Tiranu konačno sletio u 5 ujutru po lokalnom vremenu. Tada se pilot obratio putnicima riječima "Pozdrav, Albanijo" na šta je samo dio putnika reagovao aplauzom.

Da podsjetimo, u petak 10. jula dogodila se nezapamćena drama takođe na letu avio-kompanije "Ryanair" kada je pukao prozor tokom leta kada je teške povrede zadobio državljanin Srbije. Na svu sreću, muškarac je preživeo zahvaljujući hrabroj reakciji njegove supruge i još nekoliko najbližih putnika.

Pogledajte fotografije sa leta "Ryanair-a" kada je pukao avion usred leta