Avion Rajanera dan prije drame sa Srbinom hitno vraćen sa leta za Sarajevo: Otkriveni novi detalji istrage

Pucanje prozora na Boingu 737 kompanije Rajaner izazvalo je dekompresiju kabine, a istragu preuzima Američka agencija za bezbjednost saobraćaja.

Izvor: društvene mreže

Avion kompanije Rajaner, Boing 737, kojem je u petak pukao prozor na letu iz Soluna ka Memingenu, imao je dan ranije još jedan incident na letu za Sarajevo.

Naime, kako pišu Rojters, Dojče Vele i još nekoliko drugih medija, pozivajući se na istragu, isti avion je samo dan ranije, nakon polijetanja iz Soluna za Sarajevo, ubrzo prekinuo let i vratio se na aerodrom.

Za sada nema informacija zbog čega se avion vratio i da li je taj incident povezan sa događajem koji se dogodio dan kasnije.

Istražuje se veza sa pucanjem prozora

Naime, avion je nedugo nakon poletanja doživeo incident kada je pukao prozor, a istražitelji vjeruju da bi uzrok mogao biti to što je dio motora napukao, pa je komad metala udario u prozor i razbio staklo.

Nakon pucanja stakla došlo je do dekompresije putničke kabine, pa je 61-godišnji državljanin SrbijeLjubiša Karović gotovo ispao iz aviona na visini od nekoliko kilometara iznad Sjeverne Makedonije. Prema svjedočenju putnika, Karovića su spasili supruga i nekoliko prisebnih putnika, koji su ga uhvatili za noge i donji dio tijela i uvukli nazad u avion.

[ Urgent ]



Un Boeing 737-800 opérant le vol Ryanair FR1879 de Thessalonique à Memmingen s’est posé en urgence en Grèce.



Un hublot s’est brisé lors de la montée au niveau 150, déclenchant une dépressurisation de la cabine et le déploiement des masques à oxygène.



Un passager…pic.twitter.com/Ivw9rEOu90 — air plus news (@airplusnews)July 10, 2026

Avion je neko vrijeme kružio, vjerovatno kako bi izbacio višak goriva radi bezbjednog slijetanja, nakon čega se vratio na aerodrom.

Američka agencija preuzima istragu

Najnovija informacija je da će istragu o ovom incidentu preuzeti Američka agencija za bezbjednost saobraćaja, koja je specijalizovana za ovakve vrste zadataka. Boing se oglasio saopštenjem u kojem navodi da će podržati istragu i da stoji iza svog klijenta Rajanera, koji u svojoj floti ima više stotina ovih aviona.

Sudeći prema dosadašnjoj praksi, moguće je da će preliminarni izvještaj o ovom incidentu biti objavljen za nekoliko sedmica, dok bi se na konačni izvještaj moglo čekati i više od godinu dana. Tada će biti jasno i da li je ovaj incident povezan sa vraćanjem aviona dan ranije na letu za Sarajevo.

(Nezavisne/MONDO)