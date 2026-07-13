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Avion Rajanera dan prije drame sa Srbinom hitno vraćen sa leta za Sarajevo: Otkriveni novi detalji istrage

Avion Rajanera dan prije drame sa Srbinom hitno vraćen sa leta za Sarajevo: Otkriveni novi detalji istrage

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Pucanje prozora na Boingu 737 kompanije Rajaner izazvalo je dekompresiju kabine, a istragu preuzima Američka agencija za bezbjednost saobraćaja.

Incident avion Rajaner Izvor: društvene mreže

Avion kompanije Rajaner, Boing 737, kojem je u petak pukao prozor na letu iz Soluna ka Memingenu, imao je dan ranije još jedan incident na letu za Sarajevo.

Naime, kako pišu Rojters, Dojče Vele i još nekoliko drugih medija, pozivajući se na istragu, isti avion je samo dan ranije, nakon polijetanja iz Soluna za Sarajevo, ubrzo prekinuo let i vratio se na aerodrom.

Za sada nema informacija zbog čega se avion vratio i da li je taj incident povezan sa događajem koji se dogodio dan kasnije.

Istražuje se veza sa pucanjem prozora

Naime, avion je nedugo nakon poletanja doživeo incident kada je pukao prozor, a istražitelji vjeruju da bi uzrok mogao biti to što je dio motora napukao, pa je komad metala udario u prozor i razbio staklo.

Nakon pucanja stakla došlo je do dekompresije putničke kabine, pa je 61-godišnji državljanin SrbijeLjubiša Karović gotovo ispao iz aviona na visini od nekoliko kilometara iznad Sjeverne Makedonije. Prema svjedočenju putnika, Karovića su spasili supruga i nekoliko prisebnih putnika, koji su ga uhvatili za noge i donji dio tijela i uvukli nazad u avion.

Avion je neko vrijeme kružio, vjerovatno kako bi izbacio višak goriva radi bezbjednog slijetanja, nakon čega se vratio na aerodrom.

Američka agencija preuzima istragu

Najnovija informacija je da će istragu o ovom incidentu preuzeti Američka agencija za bezbjednost saobraćaja, koja je specijalizovana za ovakve vrste zadataka. Boing se oglasio saopštenjem u kojem navodi da će podržati istragu i da stoji iza svog klijenta Rajanera, koji u svojoj floti ima više stotina ovih aviona.

Sudeći prema dosadašnjoj praksi, moguće je da će preliminarni izvještaj o ovom incidentu biti objavljen za nekoliko sedmica, dok bi se na konačni izvještaj moglo čekati i više od godinu dana. Tada će biti jasno i da li je ovaj incident povezan sa vraćanjem aviona dan ranije na letu za Sarajevo.

(Nezavisne/MONDO)

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Rajaner avion istraga incident

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