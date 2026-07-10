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Poznato stanje Srbina koji je zamalo ispao kroz prozor aviona: Hitno se oglasio konzulat Srbije u Solunu

Poznato stanje Srbina koji je zamalo ispao kroz prozor aviona: Hitno se oglasio konzulat Srbije u Solunu

Autor N.D. Izvor mondo.rs
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Generalni konzulat Srbije u Solunu otkrio da povrijeđeni državljanin Srbije nije životno ugrožen nakon nezgode u avionu.

Konzulat o povrijeđenom Srbin u avionu Izvor: društvene mreže

Generalni konzulat u Solunu u Grčkoj otkrio je stanje državljanina Srbije (61) koji je povrijeđen u nezgodi koja se dogodila u avionu kada je pukao prozor usred leta, prenosi "Blic". Incident se dogodio kada je avion kompanije "Rajaner" krenuo sa aerodroma "Makedonija" u Solunu za Minhen u Njemačkoj i odjednom se ubrzo nakon poletanja pukao prozor aviona i dogodila se dekompresija kabine.

"Državljanin Srbije koji je povrijeđen ranije danas u incidentu na letu avionom, prebačen je vozilom Hitne pomoći sa Aerodroma 'Makedonija' u Solunu u Univerzitetsku opštu bolnicu (AHEPA Thešaloniki University General Hospital). Ljekari trenutno utvrđuju obim povreda i zdravstveno stanje pacijenata, a po dobijanju rezultata medicinskih pregleda obavijestiće Generalni konzulat Republike Srbije. Prema do sada raspoloživim informacijama, tokom leta došlo je do dekompresije kabine i povređivanja putnika.

Tokom pružanja pomoći srpskom državljaninu, podršku je pružila i njegova supruga. Generalni konzul Republike Srbije u Solunu Jelena Vujić-Obradović odmah je, po saznanju za incident, posetila povrijeđenog državljanina u bolnici i razgovarala sa upravom zdravstvene ustanove i nadležnim ljekarima, nakon čega je obavljen razgovor i sa suprugom povrijeđenog", navodi se u saopštenju konzulata.

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Tagovi

avion let Rajaner Grčka

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