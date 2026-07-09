Bijela kuća objašnjava zašto je Tramp prešao na stariji avion prilikom odlaska iz Turske, ističući bezbjednosne protokole i taktiku obmane.

Izvor: EPA/MARTIAL TREZZINI / POOL

Bijela kuća u čtvrtak je branila novi, modernizovani ErFors Van kao bezbjedan i zaštićen avion, nakon izvještaja da je američki predsjednik Donald Tramp prilikom napuštanja Turske iz predostrožnosti prešao na stariji model. Direktor za komunikacije Bijele kuće objasnio je da je riječ o taktici obmane i odvlačenja pažnje, piše Hill.

"Novi ErFors Van je najsavremeniji avion, opremljen visokim bezbhednosnim protokolima koji garantuju sigurnost predshednika i njegovog osoblja", navodi se u saopštenju direktora za komunikacije Bijele kuće Stivena Čeunga.

"Kao što je predsjednik nedavno rekao, mnogi neprijatelji Amerike imaju ga na nišanu, a mi koristimo sva raspoloživa sredstva - uključujući odvlačenje pažnje i obmanu - kako bismo se suprotstavili tim prijetnjama", dodao je.

Tramp je sa samita NATO-a u Ankari odletio starijim, svijetloplavim modelom aviona ka bazi Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva Mildenhol u Ujedinjenom Kraljevstvu. Odatle je nazad u SAD otputovao novijim avionom, koji je bio poklon Katara.

Novinarima u avionu tokom leta iz Turske u Veliku Britaniju naloženo je da drže spuštene roletne na prozorima, ali im nije objašnjeno zbog čega.

Vidi opis Zašto je Tramp promijenio avion pri odlasku iz Turske? Bijela kuća tvrdi jedno, a američki predsjednik drugo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA/DOGUKAN KESKINKILIC / POOL Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: EPA/OSMANCAN GURDOGAN / POOL Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: EPA/DOGUKAN KESKINKILIC / POOL Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: EPA/DOGUKAN KESKINKILIC / POOL Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: EPA/DOGUKAN KESKINKILIC / POOL Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: EPA/DOGUKAN KESKINKILIC / POOL Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: EPA/DOGUKAN KESKINKILIC / POOL Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: EPA/DOGUKAN KESKINKILIC / POOL Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: EPA/DOGUKAN KESKINKILIC / POOL Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: EPA/DOGUKAN KESKINKILIC / POOL Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: EPA/DOGUKAN KESKINKILIC / POOL Br. slika: 11 11 / 11

Trampova verzija događaja

Tramp je ranije u srijedu rekao da će do baze letjeti starijim avionom "zbog starih dobrih vremena", kao i da se noviji avion doprema u Mildenhol kako bi vojnici tamo mogli da ga razgledaju.

Na kasnije pitanje da li je izbegao novi avion zbog prijetnji iz Irana, Tramp nije dao direktan odgovor, rekavši da je upravo on glavna meta Irana.

"Ja sam broj jedan na iranskoj listi za odstrel", izjavio je.

Na dodatno pitanje zašto nije leteo modernizovanim Boingom, Tramp je rekao da obilazi "nekoliko baza kako bi vojnici mogli da ga vide, jer je zaista veličanstven". Upitan o spuštenim roletnama, Tramp je rekao da je to vjerovatno zbog "ovdašnjeg ološa".

Turska i Iran dijele kopnenu granicu. Tramp je na samitu NATO-a proglasio prekid vatre između SAD i Irana "završenom stvari". SAD su obnovile napade na Iran nakon što je ta zemlja optužena za napade na brodove u Hormuškom moreuzu.

Takođe je u više navrata nagovijestio da bi mogao da bude meta atentata od strane Iranaca.

"Ja sam broj jedan na njihovoj listi za ubistvo", rekao je.

(MONDO)