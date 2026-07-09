"NATO je jači nego ikad, a Donald Tramp mu je sasvim posvećen": Rute uporedio Savez sa svađom u porodici

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je u Ankari da je Alijansa jača nego ikad. Uprkos oštrim kritikama Donalda Trampa, Rute uvjerava da je američki predsjednik potpuno posvećen Savezu.

Izvor: Olivier Matthys/EPA/mark reinstein/Shutterstock

NATO, kamen temeljac odbrane zapadnih zemalja, jači je nego ikad, izjavio je njegov generalni sekretar Mark Rute u razgovoru za BBC na samitu Alijanse u Ankari. Ova izjava dolazi uprkos zapaljivim rečima Donalda Trampa, koji je izrazio razočaranje što se NATO nije pridružio njegovom ratu sa Iranom, piše BBC.

Savez se nije zvanično uključio u taj sukob, iako je nekoliko članica, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, na kraju dozvolilo američkim snagama korišćenje svojih baza za napade na iranske raketne položaje.

Na samitu u Ankari, Tramp je ponovio svoj stav da bi SAD trebalo da preuzmu kontrolu nad Grenlandom i nazvao Španiju "užasnim partnerom". Istovremeno je naglasio kako je na sastanku lidera postignuto "ujedinjenje" i da je u prostoriji vladala "ogromna ljubav".

"To vam je kao svađa u porodici"

Suočen sa očiglednom razlikom između optimističnih izjava zvaničnika NATO-a i ponekad razornih komentara američkog predsjednika, Rute je ponudio poređenje.

"To vam je pomalo kao u porodici. Imate porodice u kojima se nikada ne svađate, a onda odjednom sve eksplodira", rekao je Rute.

Uprkos svemu, tvrdi da je Tramp "potpuno posvećen NATO-u".

Na pitanje šta ga čini tako sigurnim, s obzirom na to da je Tramp u prošlosti nagovijestio kako povlačenje SAD iz NATO-a nije isključeno, te je i u Ankari ponovio da SAD dobijaju slab povraćaj za "bilione" dolara uložene u Savez, Rute je bio jasan.

"Sto posto sam uvjeren da je Donald Tramp posvećen NATO-u", rekao je. "Zato što... znam da Sjedinjene Države, uključujući i ovog predsjednika, a pogotovo njega, takođe razumiju da se, uzmimo za primjer operaciju 'Epic Fury' protiv Irana, ona ne bi mogla odvijati u ovom obimu bez korišćenja Evrope kao platforme za projekciju moći."

"Tokom prvih šest nedjelja, od kraja februara do sredine aprila, prije nego što je na snagu stupio prekid vatre, pet hiljada aviona poletjelo je iz evropskih baza na osnovu bilateralnih sporazuma", objasnio je. Rute je takođe istakao da nordijske članice NATO-a, zbog blizine ruskih baza nuklearnih podmornica na poluostrvu Kola, funkcionišu kao sistem ranog upozoravanja za Vašington.

"Ne želite da ruske nuklearne podmornice završe na obalama Sjedinjenih Država", kaže on. "Mi to kao NATO kolektivno spriječavamo. Dakle, iz svih tih razloga, mi smo u ovome zajedno, 32 zemlje i nacije, jer smo potrebni jedni drugima."

Jačanje evropske odbrane

Ovogodišnji samit NATO-a, uprkos povremenim distrakcijama, bio je uglavnom usmjeren na pretvaranje obećanja evropskih vlada o većim izdvajanjima za odbranu u konkretne akcije. Cilj je ojačati industrijske kapacitete kontinenta kako bi mogao da odgovori na prijetnju koju predstavlja ogroman ruski arsenal dronova, kao i krstarećih i balističkih projektila.

Iako neke zemlje, poput Velike Britanije, nisu uspjele da izrade plan za izdvajanje 3% BDP-a za odbranu do 2030. godine, Rute je izrazio zadovoljstvo povećanjima postignutim od posljednjeg samita u njegovom rodnom Hagu 2025. godine.

"Danas smo podvukli crtu", rekao je. "Kanađani i Evropljani su potrošili četvrt biliona dolara više u dvije godine. To je zapanjujuće. Dakle, ispunjavamo obećanja, a sada moramo dodatno pojačati proizvodnju u odbrambenoj industriji, napredovati i održati podršku Ukrajini."

Spremnost u svakom trenutku

Na pitanje da li je uvjeren da bi NATO bio spreman ako bi Rusija, kako neki predviđaju, 2030. godine pokušala da zauzme teritoriju, na primjer u Estoniji, Rute je odgovorio sa nepokolebljivim samopouzdanjem.

"Apsolutno ćemo biti spremni", odgovorio je. "Spremni smo sada, bićemo spremni 2030., bićemo spremni u svakom trenutku. Mi smo odbrambeni savez. Nikada nećemo napasti drugu zemlju, ali svaki protivnik zna da smo spremni ako pokuša da nas napadne. Branićemo se."