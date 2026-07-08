Novinar postavio provokativno pitanje šefu NATO: Da li na vaše samopoštovanje utiče kada sjedite pored Trampa i ćutite

Novinar postavio provokativno pitanje Ruteu.

Izvor: Olivier Matthys/EPA

Tokom konferencije za medije u srijedu, danski novinar Rasmus Svaneborg iz novinske agencije Ritsau direktno je upitao generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea da li njegovo javno hvaljenje američkog predsjednika Donalda Trampa utiče na njegovo samopoštovanje.

Svaneborg je podsjetio da Rute sjedi pored Trampa dok američki predsjednik govori o preuzimanju Grenlanda, kritikuje saveznike poput Španije i pokreće trgovinske sukobe, ocijenivši da se čini kako se takvim stavovima "stari Mark Rute" ne bi složio.

"Da li to ima bilo kakav uticaj na vaše samopoštovanje kada sedite pored njega i ne govorite ništa?", upitao je danski novinar.

Rute je odgovorio da uvek odaje priznanje tamo gde smatra da je ono zasluženo, naglasivši da Trampa treba pohvaliti zbog, kako je naveo, jačanja NATO-a.

"Smatram da Donalda Trampa treba pohvaliti zbog činjenice da je NATO danas mnogo snažniji. Naravno, to je povezano i sa ruskom prijetnjom i ratom u Ukrajini, ali i sa činjenicom da je predsjednik Tramp ostvario ono što su Sjedinjene Američke Države pokušavale da postignu još od vremena Dvajta Ajzenhauera, a to je ravnomernija raspodela izdvajanja za odbranu između SAD i Evrope", rekao je Rute.

Dodao je da takav razvoj događaja Evropu čini snažnijom i relevantnijim partnerom za Sjedinjene Američke Države. Govoreći o Grenlandu, Rute je podsjetio na raniji sastanak sa Trampom u Davosu.

"Rekao sam mu da se slažem kada je riječ o ruskom i kineskom interesu za Arktik, ali da to moramo raditi zajedno. Za to imamo NATO i moramo zajednički djelovati", kazao je Rute.

Bivši premijer Holandije poslednjih mjeseci nalazi se između Trampovih kritika NATO-a i njegovih javnih izjava o želji da Grenland pređe pod američku kontrolu, dok istovremeno pokušava da očuva jedinstvo Alijanse uz podršku Sjedinjenih Američkih Država.

Trampove kontinuirane pretnje u vezi sa Grenlandom učinile su američkog predsjednika veoma nepopularnim u Danskoj, ali i u drugim evropskim državama koje su zabrinute za sopstvenu bezbjednost.