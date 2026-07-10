Incident na letu iz Soluna ka Minhenu: Državljanin Srbije povrijeđen nakon pucanja prozora na Rajanerovom avionu

Državljanin Srbije (61) povrijeđen je tokom leta kompanije "Rajaner" iz Soluna ka Minhenu nakon što je pukao prozor aviona i došlo do naglog pada pritiska u kabini.

Izvor: društvene mreže

Državljanin Srbije (61) povrijeđen je tokom leta kompanije "Rajaner" sa solunskog aerodroma "Makedonija" za Minhen, nakon što je tokom leta pukao prozor aviona i došlo do dekompresije kabine, objavila je Prototema.

Prema navodima putnika, nakon pucanja prozora došlo je do naglog pada pritiska u kabini, a saputnici su pokušali da zadrže muškarca koji je sjedio pored oštećenog prozora da ne izleti kroz otvor. Kako je prenio Katimerini, tokom spuštanja aviona, dio oštećenog motora se navodno odvojio i udario u prozor kabine.

Zvaničnici su rekli da incident nije uključivao nikakvo oštećenje trupa aviona. Pilot je promijenio kurs i vratio avion na aerodrom u Solunu, gdje su putnici iskrcani.

Povrijeđeni muškarac je u šoku i prevezen vozilom hitne pomoći u bolnicu u Solunu zbog povrede vrata i opekotina nastalih zbog trenja.

Kako prenose očevici za "Radio Solun", tijelo čovjeka bilo je skoro do ramena izvan aviona, ali ga je spasio sigurnosni pojas, kao i putnici koji su sjedili do njega i vukli ga nazad.

Prema dostupnim informacijama, on je bio svjestan i u toku su lekarski pregledi. Mediji navode i da je trudnica koja se nalazila na istom letu prevezena u bolnicu u Solunu.

Predsjednik grčkog sindikata zaposlenih u javnom zdravstvu POEDIN Mihalis Janakos rekao je da je izbjegnuta tragedija i naveo da su putnici uspjeli da uvuku muškarca nazad u kabinu uz pomoć njegove supruge i drugih putnika.

"Zgrabili su ga i zadržali, srećom nije bio otkopčao pojas. Glava mu je bila potpuno van aviona. Djevojke koje su sjedile pored njega su ga povlačile nazad. Prišli su i neki lekari da mu pomognu", istakla je jedna putnica aviona.